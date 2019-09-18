Son Dakika Haberleri: Tarım ve gıdada yüksek katma değerin adresi
Son Dakika Ekonomi Haber

Tarım ve gıdada yüksek katma değerin adresi

50 dakika önce

Dünyada 200 milyar dolarlık pazarı olan coğrafi işaretli ürünlerin ekonomik geleceği çok parlak.

Tarım ve gıdada yüksek katma değerin adresi, System.String[]

Dünyada 200 milyar dolarlık pazarı olan coğrafi işaretli ürünlerin ekonomik geleceği çok parlak.

Ekonomi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:20 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suudi Arabistan, geçici olarak durdurulan petrol üretiminin yeniden başlatıldığını açıkladı
Galatasaray'ın Avrupa maçlarında sponsoru THY oldu Danimarka'da bir belediye haftalık 4 gün mesai 3 gün tatil uygulamasına geçti Bebek dünyaya gelince ortaya çıktı! Mide bulandıran tecavüz iddiası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 08:10:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarım ve gıdada yüksek katma değerin adresi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]