Tarım ve gıdada yüksek katma değerin adresi
50 dakika önce
Dünyada 200 milyar dolarlık pazarı olan coğrafi işaretli ürünlerin ekonomik geleceği çok parlak.
Dünyada 200 milyar dolarlık pazarı olan coğrafi işaretli ürünlerin ekonomik geleceği çok parlak.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:20
Suudi Arabistan, geçici olarak durdurulan petrol üretiminin yeniden başlatıldığını açıkladı Galatasaray'ın Avrupa maçlarında sponsoru THY oldu Danimarka'da bir belediye haftalık 4 gün mesai 3 gün tatil uygulamasına geçti Bebek dünyaya gelince ortaya çıktı! Mide bulandıran tecavüz iddiası