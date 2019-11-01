Son Dakika Haberleri: Tarım ve gıdanın sorunları Adana'da tartışılacak
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Tarım ve gıdanın sorunları Adana'da tartışılacak

7 saat önce

Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Derneğince (GIFT) bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Tarım ve Gıda Politikaları Konferansı" 5-6 Kasım'da Adana'da gerçekleştirilecek.

Tarım ve gıdanın sorunları Adana'da tartışılacak, System.String[]

Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Derneğince (GIFT) bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Tarım ve Gıda Politikaları Konferansı" 5-6 Kasım'da Adana'da gerçekleştirilecek.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, konferansta "Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği", "Şehirleri Besleyecek Modern ve Kalıcı Gıda Sistemleri Topraktan Kente Nasıl Kurulur", "Güvenilir, Sağlam, Dirençli Tarım-Gıda Piyasa Sistemi Nasıl Kurgulanır", "Endüstriyel Tarım Ürünlerinde Sağlam ve Dirençli Piyasa Sistemi Oluşturmak-Pamuk Örneği", "Tarım ve Gıda Teknolojinin Kanatlarıyla Uçabilir mi" konularında çeşitli paneller yapılacak.

İkili tartışma ve özel sunumların da gerçekleştirileceği konferansa, geniş katılım bekleniyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:58 Kaynak: AA
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