Tarım ve gıdanın sorunları Adana'da tartışılacak

Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Derneğince (GIFT) bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Tarım ve Gıda Politikaları Konferansı" 5-6 Kasım'da Adana'da gerçekleştirilecek.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, konferansta "Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği", "Şehirleri Besleyecek Modern ve Kalıcı Gıda Sistemleri Topraktan Kente Nasıl Kurulur", "Güvenilir, Sağlam, Dirençli Tarım-Gıda Piyasa Sistemi Nasıl Kurgulanır", "Endüstriyel Tarım Ürünlerinde Sağlam ve Dirençli Piyasa Sistemi Oluşturmak-Pamuk Örneği", "Tarım ve Gıda Teknolojinin Kanatlarıyla Uçabilir mi" konularında çeşitli paneller yapılacak.

İkili tartışma ve özel sunumların da gerçekleştirileceği konferansa, geniş katılım bekleniyor.