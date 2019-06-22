Tarım ve hayvancılığa güçlü destek
1 saat önce
Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği başkanlığına seçilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, birliğin bundan sonra daha da güçlenerek yoluna devam edeceğini söyledi.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:43
İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği başkanlığına seçilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, birliğin bundan sonra daha da güçlenerek yoluna devam edeceğini söyledi.
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