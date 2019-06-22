Son Dakika Haberleri: Tarım ve hayvancılığa güçlü destek
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Tarım ve hayvancılığa güçlü destek

1 saat önce

Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği başkanlığına seçilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, birliğin bundan sonra daha da güçlenerek yoluna devam edeceğini söyledi.

Tarım ve hayvancılığa güçlü destek, System.String[]
Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği başkanlığına seçilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, birliğin bundan sonra daha da güçlenerek yoluna devam edeceğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:43 
Bursa, Ekonomi
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