Tohum desteği ve yağış bereketiyle Erzurum'da hububatta yüzde 60 artış bekleniyor - Son Dakika
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Tohum desteği ve yağış bereketiyle Erzurum'da hububatta yüzde 60 artış bekleniyor

28.07.2022 11:51
Tohum desteği ve yağış bereketiyle Erzurum'da hububatta yüzde 60 artış bekleniyor

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı Erzurum'da, hem devletin sağladığı destekler hem de ilkbahar yağışlarıyla bu yıl hububat rekoltesinde yaklaşık yüzde 60 verim artışı bekleniyor.

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı Erzurum'da, hem devletin sağladığı destekler hem de ilkbahar yağışlarıyla bu yıl hububat rekoltesinde yaklaşık yüzde 60 verim artışı bekleniyor.

Nüfusunun yüzde 45'inin geçimini sağladığı tarım ve hayvancılık sektöründe Türkiye'nin önemli kentlerinden Erzurum'da, buğday, yem bitkisi, patates, ayçiçeği, şeker pancarı, fasulye, meyve ve sebze çiftçilerin önemli gelir kaynağını oluşturuyor.

Büyükbaş ve küçükbaştaki toplam 1 milyon 760 bin hayvan, 133 bin arı kolonisi varlığıyla hayvancılıkta önemli bir konumda bulunan kentte, 350 bini işlenmiş 480 bin hektar tarım alanı bulunuyor.

İşlenen tarım alanlarının 250 bin 525 hektarı tarla bitkileri, 1952 hektarı meyve, 1093 hektarı sebze ve 96 bin 432 bin hektarı nadas alanlarından oluşuyor.

Sertifikalı tohum desteği ve yağış bereketiyle yüksek verim öngörülüyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, AA muhabirine, Erzurum'da henüz hububat hasadın başlamadığını ancak geçen yıla oranla önemli artış beklediklerini söyledi.

Buğday hasadının ağustos ayının başı yapılacağını ifade eden Akar, "Bu yıl çok şükür özellikle yıl boyunca etkili olan yağışlar sayesinde tüm ekim, kaba yem ve mera alanlarımızda çok iyi sonuçlar bekliyoruz. Saha gözlemlerimiz ve tarla kontrollerimizde hiçbir olumsuzluğa rastlanmadı." dedi.

Horasan bölgesinde çok az bir arpa hasadının yapıldığını dile getiren Akar, ağustos ayında hububatta bereketli bir sezon beklediklerini bildirdi.

"Devlet 'sen yeter ki üret, ben alım garantisi veriyorum' diyor"

Erzurum'da 1,5 milyon dekar hububat ekim alanının bulunduğunu kaydeden Akar, şöyle devam etti:

"Buğdayda geçen yıl yaklaşık 1 milyon dekar alanda 110 bin ton civarında verimimiz varken şu anda bu alanlarda en az 180 bin ton bandında bir rekolte bekliyoruz. Özellikle hububat alanlarında yüzde 60'ın üzerinde verim artışı bekliyoruz. Çitçimiz kazandıkça, zarar etmediği sürece ekimini yapar. Devlet 'sen yeter ki üret, ben alım garantisi veriyorum' diyor. Çiftçiyi mağdur etmeyecek şekilde herhangi bir ürünü alıp ona gerekli katkıyı sağladığını düşünüyorum."

İlkbaharda Tarım ve Orman Bakanlığının tohum desteğinin hububat üretimindeki katkısına işaret eden Akar, son 3 yılda çiftçiye 2 bin 150 ton buğday, 1300 ton yem bitkisi tohumluğu dağıttıklarını anlattı.

Akar, dağıtımı yapılan tohumlar sayesinde çiftçilerin tarlalarının ekimini yaptığını, bereketli bir hasat dönemi beklediklerini söyledi.

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Kaynak: AA

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tohum desteği ve yağış bereketiyle Erzurum'da hububatta yüzde 60 artış bekleniyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tohum desteği ve yağış bereketiyle Erzurum'da hububatta yüzde 60 artış bekleniyor - Son Dakika
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