Tarım ve Hayvancılık Platformundan 'Bahar Kalkanı'na destek - Son Dakika
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Tarım ve Hayvancılık Platformundan 'Bahar Kalkanı'na destek

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin İdlib bölgesinde düzenlediği 'Bahar Kalkanı' harekatına destek veren Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı İhsan Akın, "Tarım ve Hayvancılık Platformu olarak yaklaşık 40 bin üyemiz ile Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için her an gönüllü asker...

Tarım ve Hayvancılık Platformundan 'Bahar Kalkanı'na destek, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin İdlib bölgesinde düzenlediği 'Bahar Kalkanı' harekatına destek veren Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı İhsan Akın, "Tarım ve Hayvancılık Platformu olarak yaklaşık 40 bin üyemiz ile Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için her an gönüllü asker olarak savaşmaya hazırız" dedi.


Platform üyeleri adına birlik binasında bir açıklama yapan İhsan Akın, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından 34 askerin şehit edilmesinin ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatını sonuna kadar desteklediklerini belirterek, "Topraklarımızın güvenliği için ülkemizi asırlardır bölme parçalama zihniyetinde olan düşmanlarımıza karşı başlatılan tüm operasyonların ne kadar önemli olduğu ortada olup güvenli bölge ve mülteciler için yapılan ve yapılacak olan harekatların yanındayız. Bizlerde Tarım ve Hayvancılık Platformu olarak yaklaşık 40 bin üyemiz ile Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için her an gönüllü asker olarak savaşmaya hazırız" ifadelerine yer verdi.


Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Hareketleri ile bugüne kadar yaptığı terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğini dile getiren Akın, "Bu anlamda Bahar Kalkanı Harekatıyla bu bedeli en ağır şekilde ödemeye başlamışlardır. Katil rejim ve destekçilerine karşı kararlılıkla mücadele eden Devletimiz, kahraman ordumuz ve tüm unsurlarının yaptıkları bu önemli mücadelede alınacak kararların, atılacak her adımın kararlılıkla, arkasındayız. Yüce Allah Ülkemizi yapılan tüm oyunlara karşı korusun, Milletimizin birliğini ve dirliğini bozmasın, Rabbim askerlerimizin ayağına taş değdirmesin" dedi. - MALATYA

Malatya, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:42 Kaynak: İHA
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