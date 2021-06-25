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Van'da tarım ve hayvancılık projelerine 1,5 yılda 24 milyon lira hibe desteği verildi - Son Dakika

Van'da tarım ve hayvancılık projelerine 1,5 yılda 24 milyon lira hibe desteği verildi

25.06.2021 11:06

Van'da girişimcilerin hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sunmak ve yatırımların önünü açmak amacıyla başlatılan programlar kapsamında tarım ve hayvancılık projelerine 1,5 yılda yaklaşık 24 milyon lira hibe desteği verildi.

Van'da girişimcilerin hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sunmak ve yatırımların önünü açmak amacıyla başlatılan programlar kapsamında tarım ve hayvancılık projelerine 1,5 yılda yaklaşık 24 milyon lira hibe desteği verildi.

Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında desteklediği projelerle bölgede tarım ve hayvancılığın gelişmesine katkı sunan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), işletmelerin yeni yatırımlar yapmasına da öncülük etti.

Van'da geçen yıl TKDK aracılığıyla yatırım tutarı 22 milyon 786 bin 883 lira olan 27 proje için çiftçilere 11 milyon 149 bin 728 lira hibe desteği verildi.

Çiftçiler aldıkları desteklerle hem hayvan varlıklarını artırdı hem de modern çiftlikler kurarak ekipman sıkıntılarını giderdi.

"Hayvan varlığında 4-5 milyonu hedefliyoruz"

Vali Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığına gönderdikleri 15 kırsal kalkınma ve 10 tarımsal ekipman desteği projesinin kabul edildiğini söyledi.

Yaklaşık maliyetleri 26 milyon lira olan projelere yüzde 50 hibe desteği verileceğini vurgulayan Bilmez, projelerin hayata geçirilmesinin kentteki tarım ve hayvancılığa büyük katkı sağlayacağını belirtti.

"Köyümde yaşamak için bir sürü sebebim var" projesi kapsamında da başvuru yapanlara hayvan sayısını 100'ün altına düşürmemeleri kaydıyla 100 bin lira destek verildiğini aktaran Bilmez, şöyle konuştu:

"Bu projeyle isteyenler hayvan ya da yem bitkilerini alabilir, ahırını geliştirebilir. Bir yıl geri ödemesiz 7 yıl içinde geri ödemeli. Şimdiye kadar 1500'e yakın müracaat oldu. 900 kişinin müracaatları uygun görüldü, Valiliğimizce Ziraat Bankası'na gönderildi. Geçen hafta 16 çiftçimizin hayvanları teslim edildi. Kimi 100 hayvan aldı, kimi yüzün üzerine çıkardı. Hedefimiz 4-5 yıl içinde Van'da küçükbaş hayvan sayısını 1 milyon artırmak. 2 yıl önce burada göreve başladığımda 2 milyon 600 bin olan küçükbaş hayvan sayımız şimdi 3 milyon 250 bin civarına yükseldi. Önümüzdeki bir yıl içinde bunu 3,5 milyonun üzerine çıkarmayı ve yakın tarihte 4-5 milyonu hedefliyoruz. Pandemi süreci bizim için vesile oldu. İnsanlar büyükşehirlerden tekrar köyüne dönmeye başladı. Bu kredi de ona denk geldi. Dolayısıyla bir can simidi oldu. 100 bin liraya kadar tamamen faizsiz veriliyor. Ama isteyen 50 bin lira daha kullanabiliyor. Onun faizinin büyük bir kısmını devlet karşılıyor."

"Köylerimizin tümüne vatandaşlarımız dönebiliyor"

Geçmişte Van'ın 7-8 milyon olan küçükbaş hayvan varlığının 2,5 milyona kadar düştüğüne dikkati çeken Bilmez, şöyle devam etti:

"Bölgede asayişin, güvenliğin sağlanması, yaylaların hayvancılığa açılmasıyla bunun daha da artacağına inanıyoruz. Kendi memleketinde ekmek kazanma imkanı olunca gidenler dahi geri gelir. Hayvancılık bu sene iyi, gittikçe daha da iyi bir hale gelecek. Vatandaşlarımızın bu projeden yararlanmalarını bekliyoruz. Başvurular 1500'de kalmamalı 4-5 binleri bulmamız lazım. Huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla birlikte bölgede kapalı yayla yok denecek kadar az kaldı. Onları da yakında çiftçilerimizin, hayvancılık yapan vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Köylerimizin tümüne vatandaşlarımız dönebiliyor."

Bilmez, Van'da tarım ve hayvancılık projelerine 1,5 yılda verilen hibe desteği tutarının 24 milyon liraya ulaştığını bildirdi.

- "Kendi imkanlarımızla yapamazdık"

Girişimci Emrah Aksu ise Tarım ve Orman Bakanlığının desteği sayesinde 100 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftlik kurduğunu belirtti.

Aynı zamanda yem karma makinesi almak ve kaba yem deposu yapmak için hazırladığı projelerin kabul edildiğini aktaran Aksu, "Bunları da yüzde 50 hibeli desteklerden faydalanarak işletmemize kattık. Projelerden ve verilen desteklerden memnunuz. Kendi imkanlarımızla bu kadar modern tesisler yapamazdık. Allah devletimizden razı olsun. Projelerin hazırlanmasında destek veren kurum çalışanlarına da teşekkür ederiz." dedi.

Van'da tarım ve hayvancılık projelerine 1,5 yılda 24 milyon lira hibe desteği verildi
Van'da tarım ve hayvancılık projelerine 1,5 yılda 24 milyon lira hibe desteği verildi
Van'da tarım ve hayvancılık projelerine 1,5 yılda 24 milyon lira hibe desteği verildi
Van'da tarım ve hayvancılık projelerine 1,5 yılda 24 milyon lira hibe desteği verildi
Van'da tarım ve hayvancılık projelerine 1,5 yılda 24 milyon lira hibe desteği verildi
Van'da tarım ve hayvancılık projelerine 1,5 yılda 24 milyon lira hibe desteği verildi
Van'da tarım ve hayvancılık projelerine 1,5 yılda 24 milyon lira hibe desteği verildi
Van'da tarım ve hayvancılık projelerine 1,5 yılda 24 milyon lira hibe desteği verildi
Van'da tarım ve hayvancılık projelerine 1,5 yılda 24 milyon lira hibe desteği verildi

Avrupa Birliği, Yatırım, Tarım, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da tarım ve hayvancılık projelerine 1,5 yılda 24 milyon lira hibe desteği verildi - Son Dakika


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