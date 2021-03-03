Tarım ve hayvancılık sektörü 2020 yılında Bitlis'e 3 milyar TL kazandırdı - Son Dakika

Tarım ve hayvancılık sektörü 2020 yılında Bitlis'e 3 milyar TL kazandırdı

03.03.2021 09:04
Tarım ve hayvancılık sektörü 2020 yılında Bitlis'e 3 milyar TL kazandırdı, System.String[]

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te tarım ve hayvancılık sektörü 2020 yılında ilin ekonomisine 3 milyar TL kazandırırken, bu rakamın bu yıl yüzde 30 artması bekleniyor.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te tarım ve hayvancılık sektörü 2020 yılında ilin ekonomisine 3 milyar TL kazandırırken, bu rakamın bu yıl yüzde 30 artması bekleniyor.

Bitlis'in 2020 verilerini paylaşan Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, son yıllarda uygulanan politikalardan sonra özellikle kuru fasulyede Türkiye'nin yüzde 80'lik kısmının Bitlis'ten karşılandığını söyledi. 2020 yılında 32 bin ton kuru fasulye üreterek Türkiye sıralamasında 3'üncü olduklarını dile getiren Çelik, pandemi sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla boş arazi kalmayacak şekilde üretim yaptıklarını, bununda başta çiftçi olmak üzere ülke ekonomisine ciddi girdiler sağladığını ifade etti.

Çelik, pandeminin üretim alanında kendilerine ve çiftçilere zor zamanlarda nasıl üretim yapılabileceği konusunda tecrübe kazandırdığını belirterek, "2020 yılındaki üretimlerde korona virüsle nasıl hareket edeceğimizi öğrendik. Üretim alışkanlıklarımızda bir aksama olmasın diye bayağı tecrübe edindik. İnşallah 2021 yılında tecrübelerimizle interaktif bir şekilde tarımsal ve hayvansal üretimlerimizi arttırarak devam edeceğiz. TÜİK rakamları henüz açıklamadı ancak 2019 yılında Bitlis ilinin tarımsal, hayvansal ve su ürünleri üretiminde toplam bir üretim değeri vardı. Bu rakam 2019'da 2 milyar 3 milyon TL'ydi. Biz bunu yaklaşık yüzde 30'a yakın arttırdık. 2020 yılında bu rakamın 3 milyar TL olacağını düşünüyoruz. İnşallah 2021 yılında daha özverili, daha gayretli çalışmalarla ve uygulayacağımız projelerle beraber hedef olarak 4 milyon TL'yi çıta olarak koyduk. Başarıda limit yoktur, sınır yoktur. Biz çok çalışacağız ve bu başarı merdivenini tırmanacağız. Bıraktığımız yerde ise bizden sonrakiler gelip devam edecek. Biz, bizden sonrakilere yol açacağız. Üreticilerimiz ve çiftçilerimizle beraber sürekli sahada olacağız. Hem onların hem de bizim katkılarımızla beraber eğitimlerimiz ve projelerimizle üretimlerimizi her geçen gün arttıracağız" dedi.

"Bitlis önemli bir tarım ve hayvancılık şehridir"

Bitlis'in 8,5 milyon dekar arazisi, 1 milyon 300 dönüm tarımsal arazi varlığı, 1 milyon 800 bin dekar orman varlığı, göl alanlarıyla, yaylalarıyla, meralarıyla, yüzde 96 geçiminin tarım ve hayvancılık olduğunu da hatırlatan Çelik, "Bitlis önemli bir tarım ve hayvancılık şehridir. 2020 yılında Bitlis'te bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretiminde biz yine sahadaydık. Geçtiğimiz yılı çok verimli bir yıl olarak değerlendirdik. Malum devam eden pandemiden dolayı 2020 yılında bazı handikaplar gelişecekti. Ancak Cumhurbaşkanımız ve Bakanımızın talimatları ve Bitlis Valimizin özel talimatları oldu. 2020 yılında boş arazi kalmasın istenildi. Bizde kurumsal olarak sürekli sahada olduk. Hiçbir üretim alanımızda bir aksama olmadan üretimlerimize devam ettik. Örneğin 2019 yılında Bitlis ilinde 60 bin dekar nadas alanları varken 2020 yılında özel çabalarımızla, geliştirdiğimiz projelerimizle 60 bin dekarlık nadas alanımızın 40 bin dekarını ekim yapmak üzere tarımsal üretime kazandırmış olduk. Yine hayvanlarımızın kaba yem ihtiyacını karşılamak üzere çayır ve mera alanlarımızda 2020 yılında kadastro müdürümüzle yaptığımız çalışmalarla beraber 75 bin dekarlık alanda özellikle Tatvan bölgemizde yine bir alan artışımız oldu. O alanları da hayvanlarımızın ihtiyacı olan kaba yem ihtiyacı olarak değerlendirdik. 2020 yılında Bitlis'te gerçekten çok güzel bir üretim oldu. Çiftçimizin inanılmaz gayretleri vardı" ifadelerini kullandı.

"Patateste Türkiye'de 9'uncu sıradayız"

Bitlis'in stratejik ürünleri olan domates, patates ve kuru fasulyede önemli bir üretim sağladığını da dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"İlimizin bazı stratejik ürünleri vardır. Domates üretiminde 2019 yılında Doğu ve Güneydoğu bölgesinde, Diyarbakır ve Urfa'dan sonra 3'üncü sıradaydık. Ancak 2020 yılında özel çabalarımızla beraber 70 bin dekarlık alanda 160 bin ton sofralık domates üretimiyle Doğu ve Güneydoğu'da birinci olduk, Türkiye'de de 9'uncu sıradayız. Patates üretimi yine bizim ilimizde çok yoğundur. İlimizin önemli bir stratejik ürünüdür. Hem sertifikalı hem de yemeklik patates üretimi yapıyoruz. Yaklaşık 18-19 çeşit patates üretimimiz mevcuttur. 2020 yılında 200 bin tondan fazla yemeklik üretimimiz oldu ve 70 binden fazla da sertifikalı tohumluk üretimimiz oldu. Patateste de Türkiye'de 9'uncu sıradayız."

"Fasulye üretiminde resmen bir çığır açtık"

Bitlis'in tohumluk kuru fasulyede Türkiye'nin yüzde 80'lik kısmını karşıladığını da dile getiren Çelik, "Türkiye'nin önemli bir tohum ihtiyacını karşılamaktayız. Fasulyede bizim önemli bir stratejik bitkimizdir. Biz fasulye üretiminde resmen bir çığır açtık. 2019 yılında fasulye üretiminde 24 bin ton 88 bin dekar alanımızla Türkiye'de 4'üncü sıradayken, 2020 yılında alanımızı 105 bin dekara çıkardık ve üretimimiz de 32 bin tonu geçti ve Türkiye'de 3'üncü sıraya yerleştik. Yemeklik üretimde bir üst ligdeyiz. Kuru fasulyenin sertifikalı tohumluk üretimi de ilimizde mevcuttur. Biz zaten bu konuda Türkiye birincisiyiz. Türkiye'nin tohumluk ihtiyacının yüzde 80'i Bitlis'ten çıkmaktadır. 4 bin tona yakında kuru fasulye ürettik" diye konuştu.

"Biz sürekli üretmeye devam edeceğiz"

Bitlis'in birçok üründe de Türkiye sıralamasında iyi yerlerde olduğunu hatırlatan Tarım ve Orman Müdürü Çelik, "Hayvancılık alanında da üretimlerimiz çok iyidir. Kırmızı ette de 10 bin tonluk bir üretimimiz var. Sütte 140 bin tondan fazla üretimimiz var. Keçi sütü üretiminde Türkiye'de ikinci sıradayız, karakovan bal üretimimizle yine Türkiye'de ikinci sıradayız. 160 bine yakın kovan varlığımız var. Bu sene 2 bin ton üretimimiz oldu. Toplam bal üretimi anlamında da dokuzuncu sıradayız. Çayır, mera ve yem bitkileri alanında çok iyiyiz. Çayır otu üretiminde Türkiye'de ikinci sıradayız. 550 bin dekarlık bir alanda 600 bin tona yakın hayvanlarımızın kaba yem ihtiyacını karşılıyoruz. Aynı zamanda il olarak göçer kentiyiz. Büyükbaşta 102 bin hayvan varlığımızla, 10 bin 500 adet manda varlığımızla çok iyi bir yerdeyiz. Özellikle mandanın süt ve süt ürünleri üretiminde Türkiye'de dördüncü sıradayız. Küçükbaş hayvanımız 2019 yılında 688 bin adetken, 2020 yılında 100 bine yakın bir artış yaptık. Biz Bitlis'te 2020 yılında çok verimli bir sezon geçirdik. Biz sürekli üretmeye devam edeceğiz. Tarladan sofraya güvenilir gıdayı her zaman ulaştıracağız. 2021 yılı için özel projelerimiz var" şeklinde konuştu. - BİTLİS

Tarım ve hayvancılık sektörü 2020 yılında Bitlis'e 3 milyar TL kazandırdı
Tarım ve hayvancılık sektörü 2020 yılında Bitlis'e 3 milyar TL kazandırdı
Tarım ve hayvancılık sektörü 2020 yılında Bitlis'e 3 milyar TL kazandırdı
Tarım ve hayvancılık sektörü 2020 yılında Bitlis'e 3 milyar TL kazandırdı
Tarım ve hayvancılık sektörü 2020 yılında Bitlis'e 3 milyar TL kazandırdı
Tarım ve hayvancılık sektörü 2020 yılında Bitlis'e 3 milyar TL kazandırdı
Tarım ve hayvancılık sektörü 2020 yılında Bitlis'e 3 milyar TL kazandırdı
Tarım ve hayvancılık sektörü 2020 yılında Bitlis'e 3 milyar TL kazandırdı
Tarım ve hayvancılık sektörü 2020 yılında Bitlis'e 3 milyar TL kazandırdı
Tarım ve hayvancılık sektörü 2020 yılında Bitlis'e 3 milyar TL kazandırdı
Tarım ve hayvancılık sektörü 2020 yılında Bitlis'e 3 milyar TL kazandırdı

Türk Lirası, Türkiye, Bitlis, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarım ve hayvancılık sektörü 2020 yılında Bitlis'e 3 milyar TL kazandırdı - Son Dakika Ekonomi


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