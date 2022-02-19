Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'da "Tarım Paydaşları İl Koordinasyon" toplantısı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal başkanlığında yapılan toplantıya müdür yardımcısı Ahmet Tokgöz, şube müdürleri, Ziraat Odası başkanları, üretici ve yetiştirici birlik başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantıda kentteki tarım ve hayvancılık konusundaki sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

Katılımcıların taleplerinin dinlenmesinin ardından toplantı sona erdi.

-Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

NKÜ'den yapılan açıklamaya göre, ziyarette İşcan ve Şahin görüş alışverişinde bulundu.

İşcan'a ziyarette, Edirne Belediyesi Meclis Üyesi Ayhan Dinç de eşlik etti.

Şahin, ziyaretleri için İşcan'a teşekkür etti.

-"Tekirdağ Bağları Kadın Eli ile Güzelleşiyor" projesi başladı

"Tekirdağ Bağları Kadın Eli ile Güzelleşiyor" projesi kapsamında kadınlara eğitim verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının koordinasyon ve desteği ile "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" programı kapsamında Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliği ile yürütülecek projenin çalışmaları başladı.

Proje kapsamında 26 kadın çiftçiye Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Semih Yaşasın tarafından yüksek sistem bağ tesisi, terbiye sistemleri ve budama ile yeni geliştirilen üzüm çeşitlerinin tanıtımı konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.