Tarım ve hayvancılıkta teknoloji konferansı

Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB), Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinin destekleri ile Ticaret ve Ekonomi Kulübü tarafından Diyarbakır'da "Sürdürülebilir Hayvancılık ve Tarımda Teknoloji" konulu konferans düzenlendi.



Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) toplantı salonunda gerçekleşen konferansa DTSO Başkan Yardımcısı Erdal Avşar, Diyarbakır Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Ay, Diyarbakır Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Cevat Delil, Ticaret ve Ekonomi Kulübü Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Mehmet Mehmet Ulutaş, DTSO ve DTB Meclis üyeleri ile Tarım ve Hayvancılık sektörü temsilcileri katıldı.



Toplantının açılışında ilk olarak konuşan DTB Meclis Başkanı Ahmet Ay, Diyarbakır'ın Türkiye'nin en önemli tarım şehirlerinden biri olduğunu belirterek, "Bu önemi sürdürmemiz, sanayi girdisini ve verimliliği artırmamız için teknolojiye uzak olmamamız gerekmektedir. Tarımsal potansiyelimizi geliştiremiyorsak, hayvancılıkta ithalata dayalı isek, bunları sorgulamamız gerekiyor. Tarımı bilenler teknolojiye, teknolojiyi bilenler ise tarıma uzaktır. Sanayi girdisini ve verimliliği artırmamız için teknolojiye uzak olmamamız gerekmektedir. Rekabetçi piyasa ekonomisinin, istihdamın, mevcut iç ve dış ticaret hacminin gelişmesine, toplumsal refahın ve uzlaşmanın sağlanmasını geliştirmek olan Ticaret ve Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Hayvancılık, Tarımda Teknoloji, İklim Değişikliği, Kod Yazma ve Sürdürülebilir Hayvancılık Konferansının verimli olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.



DTSO Başkan Yardımcısı Erdal Avşar ise, tarım politikalarının uygulanmasındaki yanlışlıklar ve çiftçilerin bilgi eksikliğinden kaynaklı tarımsal uygulamalar tarımımızı olumsuz yönde etkilediğni söyledi.



DTSO Başkan Yardımcısı Avşar, "Türkiye'de tarım politikalarının başarılı olması ve tarım sektörünün kalkınması için bütünlüklü bir tarımsal kalkınma politikasını uygulamamız gerekiyor. Bunun için de öncelikle kırsal kalkınmayı desteklemek, genç nüfusu kırsalda tutacak yeni bir tarım politikası oluşturmalıyız. Geleneksel tarım politikalarının artık işlevlerini tamamladığı ve etkinliklerini kaybettiğini hepimiz biliyoruz. Elbette ki modern tarım ve hayvancılığı da geliştirmemiz gerekiyor. Bunun için hayvancılık sektörünün içinde bulunduğu darboğazı aşmanın yollarını hep birlikte sorgulamalıyız. En önemli girdi maliyeti olan kaba ve kesif yem ihtiyacımızı karşılamak için mera hayvancılığını özendirmekte yarar görüyoruz" dedi.



Türkiye Ziraat Odaları Birliği Diyarbakır İl Kordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Cevat Delil ise tarım ve hayvancılık sektörünün, girdi maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle adeta can çekiştiğini belirterek, "Herkesimin üreticiye destek olması gerekmektedir. Girdi maliyetlerinin yüksek olması ve desteklemelerde yaşanan sıkıntılardan dolayı üreticilerimiz artık üretim yapmaktan vazgeçmektedirler" dedi.



Yapılan konuşmaların ardından Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Prof. Dr. Nazan Koluman, Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden Prof. Dr. Ümit Cirit Yeditepe Üniversitesinden Prof. Dr Veysel Ulusoy ile Agrifeat Genel Koordinatörü Ziraat Mühendisi Necmettin Türkoğlu, sürdürülebilir hayvancılık, tarımda teknoloji, iklim değişikliği, kod yazma konularında konferans gerçekleştirdi. - DİYARBAKIR