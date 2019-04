'Tarım ve İnsan' Fotoğraf Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

'Tarım ve İnsan' Fotoğraf Yarışmasında ödüller sahiplerini bulduANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen ' Tarım ve İnsan' temalı fotoğraf yarışmasında dereceye giren eser sahiplerine ödülleri verildi. Yarışma kapsamında 20 eser sergilenmeye değer görülürken, 120 eser sahibine toplam 88 bin lira tutarında hediye çeki verildi.Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi tarafından 2009 yılından bu yana düzenlenen 'Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışmasında dereceye giren eser sahiplerine ödülleri düzenlenen törenle verildi. Bu yıl genel, çiftçi, öğrenci, TOB çalışanları, Denizbank çalışanları ve tematik olmak üzere 6 farklı kategoride düzenlenen yarışmaya 669 kişi 2933 eserle katıldı. Açılış yöreni öncesi dereceye giren fotoğrafların gösterimi yapıldı. Yarışmanın jüri üyeliğini ise; Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı İsa Sertkaya, Devlet Sanatçısı Ozan Sağdıç , Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Arslan Güven, Denizbank Kültür ve Sanat Danışmanı Perihan Yücel yaptı. Serginin açılışı öncesinde dereceye giren eser sahiplerine ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Programda yapılan konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Sergide fotoğrafları inceleyen Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Akif Özkaldı , eserler hakkında bilgi aldı.Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, yıllardır devam eden yarışmanın tarım sektörünün sanatla buluşması adına önemli olduğunu ifade etti. Fotoğrafla kendisinin de yakından ilgilendiğini belirten Özkaldı, "Fotoğraf yarışmasını hem bireysel hem Bakanlığın bir temsilcilisi olarak önemsiyorum. 26 bin 126 adet eser katılmış 10 yıl boyunca. 81 ilin tamamında bir katılım var. Her yöremizden katılım var. Bu seferki yarışmada 6 farklı kategori belirlenmiş. 2018'de Bakanlığımızın hayvan hastalıklarıyla mücadele buzağı kayıplarını önleme yılı ilan edilmişti. Tema olarak buzağı temasını belirlemişiz o yıl. Bu yıl TMO 80'inci yılını kutluyor TMO Özel ödülü, ve yarışmanın 10'uncu yılı olması sebebiyle özel bir ödül daha verilecek" dedi.Tarımın insanlığın kültürel birikiminde hatırı sayılır bir yeri olduğunu sözlerine ekleyen Özkaldı," Tarım ilk insan peygamberimizden son insana kadar, her alanda var olmuş ve var olacaktır. Toprağı sadık yar olarak belirlemiş bir milletin, toprağa uzak kalması mümkün değildir. Tarıma önem vermeyen ülkeler ne bağımsızlıktan söz edebilir ne de başarıdan bahsedebilir. Tarımın anavatanı olan Anadolu topraklarında yaşayan vatandaşlarımız tarım kültürünü toprağa, nakışlara değil fotoğrafa da yansıttı. Bu fotoğraflar sayesinde Anadolu'nun, çiftimizin zengin kültürle yoğurulduğunu görüyoruz. Bu fotoğraflar tarımın ve üretimin her aşamasını kare kare gözümüzün önünde canlandırıyor. Çiftçilerimizin engin gönüllerindeki sevgiyi, merhameti, dostluğu kısacası tüm insani değerleri gözler önüne seriyor" diye konuştu. Türkiye çapında ses getiren yarışma, tarımın fotoğraf sanatıyla buluşturulması ve gelecek nesillere bırakılacak arşiv mirası olması açısından büyük önem taşıyor. Tarım ve İnsan fotoğraf yarışmasına 10 yılda toplam 5 bin 530 kişi 24 bin 126 eserle katılırken bin 396 eser ise sergileme, 186 eser ise ödül almaya hak kazandı.