Son Dakika Haberleri: 'Tarım ve İnsan' konulu fotoğraf yarışması
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'Tarım ve İnsan' konulu fotoğraf yarışması

20 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca geleneksel hale getirilen Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın 11.sine başvurular başladı.

'Tarım ve İnsan' konulu fotoğraf yarışması, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanlığı'nca geleneksel hale getirilen Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın 11.sine başvurular başladı. Yarışmaya katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 30 Eylül 2019.

Toprağın, tarımın, ormanın ve suyun önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesini amaçlayan "11. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması", Genel, Çiftçi, Öğrenci, Tema, Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları ve Deniz Bank Çalışanları olmak üzere 6 farklı kategoride gerçekleşiyor. Tema kategorinin konusu 2019 yılında "Su" olarak belirlendi.

Yarışmacılar tarım, hayvancılık, orman, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, her türlü tarım hareketliliğinin işlenmesi, üretici, çiftçi, köylü ve köy yaşamına dair her türlü faaliyeti konu alan fotoğraflarla yarışmaya katılabilecek.

Yarışmaya ilgi duyanlar www.tariminsan.com adresinden detaylı bilgi alabilecekler.(EFE-) - KÜTAHYA
Tema Vakfı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:16 Kaynak: İHA
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