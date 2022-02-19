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Tarım ve jeotermal alanında pilot üniversite KAEÜ'de sera çalışmaları - Son Dakika

Tarım ve jeotermal alanında pilot üniversite KAEÜ'de sera çalışmaları

19.02.2022 15:47
Tarım ve jeotermal alanında pilot üniversite KAEÜ'de sera çalışmaları

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof.Dr. Vatan Karakaya, seracılık alanında dışa bağımlılığı azaltacak yerli ve milli girdi ile teknoloji üretmeyi ve geliştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof.Dr. Vatan Karakaya, seracılık alanında dışa bağımlılığı azaltacak yerli ve milli girdi ile teknoloji üretmeyi ve geliştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Üniversiten yapılan yazılı açıklamaya göre, tarım ve jeotermal alanında pilot üniversite olmaları nedeniyle oluşturulan sera alanını ziyaret eden Rektör Karakaya, yetkililerden bilgi aldı.

Serada yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Hakan Başak, topraksız tarımda bitki yetiştirme ortamı olarak en yaygın kullanılan ithal ürün kokopite alternatif olabilecek yerli üretim yetiştirme ortamının geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Başak, sera çalışmasında kullanılan genleştirilmiş hafif kil agregası 1200 derecede ısıtılıp sıkıştırılarak elde edilen bir ürün olduğu için dezenfeksiyona dayanıklı olduğunu aktardı.

Karakaya ise geldikleri noktanın bir ekip çalışmasının ürünü olduğunu hatırlatarak, seracılık alanında dışa bağımlılığı azaltacak yerli ve milli girdi ile teknoloji üretmeyi ve geliştirmeyi hedeflediklerini, bu sayede örtü altı yetiştiriciliğinde verim ve kaliteyi artırarak bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

Karakaya, Ar-Ge çalışmalarında farklı tanecik büyüklüğüne sahip genleştirilmiş hafif kil agregaları ile perlitin 30 farklı karışım oranı, verim, ürün kalitesi, bitkilerin gelişme durumu yapılan ölçüm ve analizler takip edilerek, kokopit ile kıyaslanıp araştırıldığını da ifade etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarım ve jeotermal alanında pilot üniversite KAEÜ'de sera çalışmaları - Son Dakika


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