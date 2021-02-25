Tarım ve kırsal kalkınma destekleri sürüyor - Son Dakika

Tarım ve kırsal kalkınma destekleri sürüyor

25.02.2021 12:07
Tarım ve kırsal kalkınma destekleri sürüyor, System.String[]

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Konya İl Koordinatörü Yavuz Uysal, Hüyük İlçe Belediyesi'ni ziyaret etti.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Konya İl Koordinatörü Yavuz Uysal, Hüyük İlçe Belediyesi'ni ziyaret etti.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Uysal ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Ziyarette, Konya'da tarımsal üretimin önemli merkezlerinden Hüyük ilçesinde yatırım yapmak isteyen işletmelerin istifade edebileceği mali destekler hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Uysal'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çiğdem, Hüyük ilçesinin son dönemde tarımsal kalkınmada önemli bir atak içerisinde olduğunu vurgulayarak, bu hamlenin daha da ileri noktalara ulaşmasında müteşebbislere sağlanacak mali desteklerin çok önemli olduğunu belirtti.

Konya İl Koordinatörü Yavuz Uysal da görev yaptıkları kurumunun IPARD konuları olarak 125 milyon avro bütçeli onuncu başvuru çağrı ilanına çıktığını vurgulayarak, "Bu çağrı ilanında umarım Konya ilimiz çok fazla kaliteli proje alır ve bunları yatırıma dönüştürebiliriz. Bu amaçla biz de ilçe ziyaretlerimizi yapıyoruz. Başvuruda bulunmak, yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımızı kurumumuza davet ediyoruz." dedi.???????

Hisarcık, Konya, Hüyük, TKDK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarım ve kırsal kalkınma destekleri sürüyor - Son Dakika


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