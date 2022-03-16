Tarım ve Orman Bakan Kirişci: "Çanakkale Zaferi sarsılmaz inancın, din ve vatan sevgisinin emsalsiz bir örneğidir" - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakan Kirişci: "Çanakkale Zaferi sarsılmaz inancın, din ve vatan sevgisinin emsalsiz bir örneğidir"

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Çanakkale Zaferi, Yemen'den Edirne'ye, Kudüs'ten Elazığ'a bütün ecdadımızın ortak değerler etrafında kenetlenmesinin, sarsılmaz inancının, din ve vatan sevgisinin emsalsiz bir örneğidir. Bu savaş bitip de 'Çanakkale geçilmez' dediğimizde 250 binden fazla vatan evladı bu topraklar uğruna şehit düşmüştür" dedi.

Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle 'Hilalin Gölgesinde, Şühedanın İzinde' programı düzenledi. Tarım ve Orman Bakanlığı binasında düzenlenen programa Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk de katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda açılış konuşmasını Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk yaptı.

"250 binden fazla vatan evladı bu topraklar uğruna şehit düşmüştür"

Şehitlere rahmet, minnet ve şükranlarını arz ederek konuşmasına başlayan Bakan Kirişci, "Çanakkale'nin milletimizin ortak inancının zaferi olduğunu da bir kez daha belirtmek isterim. Çanakkale Zaferi, Yemen'den Edirne'ye, Kudüs'ten Elazığ'a bütün ecdadımızın ortak değerler etrafında kenetlenmesinin, sarsılmaz inancının, din ve vatan sevgisinin emsalsiz bir örneğidir. Bu savaş bitip de 'Çanakkale geçilmez' dediğimizde 250 binden fazla vatan evladı bu topraklar uğruna şehit düşmüştür. 'Toprak, uğrunda ölen varsa vatandır' sözünü milletçe bir kez daha bu vesileyle ispatlamışızdır. Vatanımızı işgal edilmekten kurtararak ve milletimize dünyada eşi benzeri bulunmayan bir zaferi kazandıran Çanakkale ruhunu çok iyi anlamak ve çok iyi anlatmak mecburiyetimiz var. Çanakkale ruhunu yaşatmak için yaşamaktan vazgeçmekle bunun ancak mümkün olduğunu ortaya koyan bir ruh olduğunu bilmemiz lazım" diye konuştu.

"Bu ruh Çanakkale ruhudur"

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin vatanı, milleti ve ülkesi için yaşama hakkından vazgeçenlerin ortaya koyduğu bir ruh, bir duruş olduğunu belirten Kirişci, "Çanakkale ruhu, vatanının tehlikede olduğunu öğrenen, bıyıkları bile terlememiş, kendisi de bir ormancı olan Seyit Onbaşı da dahil olmak üzere üniversiteli, liseli ve hiçbir eğitimi olmayan ama yüreğinde bu vatanın sevdası bulunan bütün gençlerimiz cephede yerlerini almış ve bu ruh 'Çanakkale ruhudur' diye koşturan bu ruhu biz de burada bir kez daha ifade etmek durumundayız. Çanakkale ruhu birkaç dakika sonra öleceğini bildiği halde en ufak bir tereddüt göstermeden şehadete koşan kahramanların ruhudur. Bu ruh, 260 kilogramlık top mermisini tek başına kaldıran, yüzbinleri bir araya getirerek tek yürek, tek yumruk yapan inancın, azmin ve kardeşliğin bir sembolüdür. Eli nasırlı anaların, kağnısındaki mermiyi bebeğinin kundağıyla örterek ona bir zarar gelmesin düşüncesine sahip olan anaların zafere yürüyüşüdür" açıklamasında bulundu.

" Türkiye'yi uçurumun kenarından hep birlikte kurtardık"

15 Temmuz'da milletin Çanakkale Destanı'nın yeni bir versiyonunu ortaya koyduğunu ifade eden Kirişci, "Cumhurbaşkanımızın, o dönemki başbakanımızın öncülüğünde milletimizle, siyasi partilerimizle, sendikalarımızla, STK'larla hülasa bütün aziz milletimizle birlikte Türkiye'yi uçurumun kenarından hep birlikte kurtardık" ifadelerini kullandı.

"Çanakkale zaferi vatanı ve milleti için canlarını feda eden yüz binlerce kahramanın yazdığı destandır"

Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında başta Çanakkale şehitleri olmak üzere tüm kahramanları tazimle, minnetle ve dua ile yad eden Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk ise, "Çanakkale zaferi vatanı ve milleti için canlarını feda eden yüz binlerce kahramanın yazdığı destandır. Çanakkale Zaferi Akif'in 'Bedr'in aslanları ancak bu kadar şanlı idi' dediği gibi imanın ve teslimiyetin vücut bulduğu bir imtihandır. Çanakkale Zaferi asıl mesleği ormancılık olan Seyit Onbaşı'nın 276 kilogramlık top mermisini imanın gücüyle sırtlayarak düşman gemisini batırdığı, hakkın batılı, birliğin ve imanın küfrü yerle bir ettiği, ölümü bile öldüren şühedanın mührüdür" şeklinde konuştu.

Program, Toç-Bir-Sen Genel Başkanı Öztürk'ün Bakan Kirişci'ye hediye takdim etmesiyle son buldu.