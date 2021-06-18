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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Sektör Temsilcileri ile Bir Araya Geldi - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Sektör Temsilcileri ile Bir Araya Geldi

18.06.2021 22:05
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Sektör Temsilcileri ile Bir Araya Geldi, System.String[]

Ekonomisinde tarımın büyük önem taşıdığı Isparta'da tarım ve hayvancılık başta olmak üzere gıda ve maden sektörü temsilcileri Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ile bulaşarak talep ve önerilerini iletme fırsatı buldular.

Ekonomisinde tarımın büyük önem taşıdığı Isparta'da tarım ve hayvancılık başta olmak üzere gıda ve maden sektörü temsilcileri Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ile bulaşarak talep ve önerilerini iletme fırsatı buldular.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıya Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Vali Ömer Seymenoğlu, Isparta Milletvekili Recep Özel, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Bakanlık Genel Müdür ve Bölge Müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve sektör temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Seymenoğlu Bakan Yardımcısı Özkaldı'ya teşekkür ederek "Bakan Yardımcımıza, sizlerin sorunlarını mahallinde dinlemek üzere Isparta'ya geldiği için teşekkür ediyorum. Bu oturumumuz bir protokol oturumu değil, Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın görev alanına giren konularda Sayın Bakan Yardımcımız ve refakatinde olan bürokrat arkadaşlarımız sizlerin sorunlarına, taleplerine çözüm bulmak ve sizlerin görüşlerini almak üzere buradalar " dedi.

Toplantı öncesi yaptığı konuşmada toplantının amacının Bakanlığın faaliyet alanlarını ilgilendiren konularda sektör temsilcileriyle görüş alış verişinde bulunmak olduğunu söyleyen Bakan Yardımcısı Özkaldı da "Maksadımız burada daha çok sizleri dinlemek. Burada alacağımız kararların, konuşacağımız konuların Isparta'ya hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Ardından tek tek söz alan sektör temsilcileri Bakan Yardımcısı Özkaldı ve beraberindeki Bakanlık yetkililerine sorun, talep ve önerilerini ilettiler. Toplantı sonunda Bakan Yardımcısı Özkaldı toplantının tüm çıktılarının Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye de sunulacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Sektör Temsilcileri ile Bir Araya Geldi

Akif Özkaldı, Ticaret, Isparta, Tarım, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Sektör Temsilcileri ile Bir Araya Geldi - Son Dakika


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