Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu, Çubuk'ta
Son Dakika Güncel Haber

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu, Çubuk'ta

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, "Bakan ve bakan yardımcıları olarak elimizden geldiğince halkımız için doğrusu ve gerçeği ne ise o noktada buluşmak kaydıyla emrinizdeyiz.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu, Çubuk'ta, System.String[]

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, "Bakan ve bakan yardımcıları olarak elimizden geldiğince halkımız için doğrusu ve gerçeği ne ise o noktada buluşmak kaydıyla emrinizdeyiz." dedi.

Aksu, Çubuk ilçesini ziyaretinde, "Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi"ne ilişkin devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalışmaları yerinde görmek ve vatandaşların taleplerini dinlemek için bölgeye geldiğini ifade eden Aksu, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle sizlerin emrinizdeyiz. Bakan ve bakan yardımcıları olarak elimizden geldiğince halkımız için doğrusu ve gerçeği ne ise o noktada buluşmak kaydıyla emrinizdeyiz. Bizim buradaki amacımız sizlerin talep ve isteklerini yerinde dinlemek ve doğru bir şekilde bilgilendirmektir. Yapabileceklerimizin en iyisini yapacağımızdan emin olun."

Yaklaşık 22 bin hektar alanda toplulaştırma çalışmasının devam ettiğini hatırlatan Aksu, kimsenin mağdur edilemeden işlemlerin titizlikle yürütülmesi için çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Çubuk, Aksu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 07:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarım arazisinde 1 kilometre uzunluğunda 5 metre derinliğinde yarık oluştu
Alman otomobil devi Daimler'e dizel araçlardaki aksaklıklar nedeniyle 870 milyon euro para cezası verildi Erdoğan'ın sözleri dünyanın gündeminde! Sosyal medyada "Sesimiz Erdoğan" etiketine büyük destek CHP Tunceli İl Başkanlığına 7 kişilik kayyum heyeti atandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 20:58:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu, Çubuk'ta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]