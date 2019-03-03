Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu'dan Cizre'ye Ziyaret
21 dakika önce
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Şırnak'ın Cizre ilçesini ziyaret etti.
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu
, Şırnak
'ın Cizre
ilçesini ziyaret etti.
Bakan Yardımcısı Aksu, bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Cizre'ye geldi. Bırca Belek
ve Hamidiye
Kışlası'nda tarihi mekanları gezen Aksu, Nuh Nebi Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Aksu'ya Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan tarafından şehrin simgelerinden olan Cizre Ulu Cami ejderleri takdim edildi. - ŞIRNAK
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:32 Kaynak: İHA
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