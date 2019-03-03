Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu'dan Cizre'ye Ziyaret

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu'dan Cizre'ye Ziyaret

21 dakika önce

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Şırnak'ın Cizre ilçesini ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu'dan Cizre'ye Ziyaret, System.String[]
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Şırnak'ın Cizre ilçesini ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Aksu, bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Cizre'ye geldi. Bırca Belek ve Hamidiye Kışlası'nda tarihi mekanları gezen Aksu, Nuh Nebi Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Aksu'ya Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan tarafından şehrin simgelerinden olan Cizre Ulu Cami ejderleri takdim edildi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:32 Kaynak: İHA

Aksu, Cizre, Politika
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