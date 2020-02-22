Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu'dan esnaf hemşerilerine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu'dan esnaf hemşerilerine ziyaret - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu'dan esnaf hemşerilerine ziyaret

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Develi'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu'dan esnaf hemşerilerine ziyaret, System.String[]

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Develi'de esnaf ziyaretinde bulundu.


Kayseri'nin ve ilçelerinin tarımsal durum değerlendirmesi için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Kayseri'ye gelen yardımcısı Mustafa Aksu, hafta sonunu fırsat bilerek Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan ile birlikte çarşı esnafına ziyarette bulundu.


Güler yüz ve sıcak muhabbetle hemşerileri Aksu'yu ağırlayan esnaflar ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Her fırsatı değerlendirerek Develi'ye geldiğini ve Develi'nin istek ve taleplerinin Ankara'da takipçisi olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Aksu gösterilen ilgi ve sevgiden dolayı Cabbar Başkana ve hemşerilerine teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Aksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 06:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bursa'da mor ekmek üreten fırın, tanesini 10 liraya satıyor
Son dakika: Van'da İran'dan gelen yüksek ateşli 3 koronavirüs şüphelisi tedavi altına alındı Canan Karatay'dan ezber bozan koronavirüs sözleri: Senelerdir birlikte yaşıyoruz, dünyayı korkutacak bir olay değil Diyarbakır'da husumetli aileler düğünde birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Son Dakika Haberleri
22:23 Reynmen Youtube'da milyonlarca izlenen Ela şarkısı yüzünden davalık oldu
21:50 Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde Cumhuriyet'in kuruluşu ve Atatürk anlatılacak
21:40 Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 01:10:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu'dan esnaf hemşerilerine ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]