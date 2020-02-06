Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu'dan şehit Çelik'in ailesine ziyaret - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade sözleşmeli er Özgür Çelik'in, Kayseri'nin Develi ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

Develi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aksu, şehit Çelik'in baba evini ziyaret ederek, yakınlarına başsağlığı diledi.

Aileye taziyelerini ileten Aksu, "Peygamberlere komşu olacak mertebe olan şehitlikle taçlanan Özgür kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Şüheda kanıyla sulanan bu aziz topraklarda huzur içerisinde yaşayabiliyorsak bunun en büyük teminatı kahraman Mehmetçiğimizdir. Bizler Develililer olarak şehidimizle iftihar ediyoruz. İnşallah yarın Cuma namazının ardından şehidimize ve Develimize yakışır bir törenle şehidimizi Rahmet-i Rahman'a uğurlayacağız." ifadelerini kullandı.

Ziyarete, Develi Kaymakamı Murat Duru ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da katıldı.