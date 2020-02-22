Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu, şehit Çelik'in babaevini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu, şehit Çelik'in babaevini ziyaret etti - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu, şehit Çelik'in babaevini ziyaret etti

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile 5 Şubat'ta Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el bombası patlaması sonucu şehit olan sözleşmeli er Özgür Çelik'in babaevini ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu, şehit Çelik'in babaevini ziyaret etti, System.String[]

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile 5 Şubat'ta Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el bombası patlaması sonucu şehit olan sözleşmeli er Özgür Çelik'in babaevini ziyaret etti.

Develi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çomaklı Mahallesi'ndeki babaevinde gerçekleştiren ziyarette konuşan Aksu, şehidin ailesine başsağlığı diledi.

Şehitlerin kanlarıyla bu toprakların vatan olduğunu belirten Aksu, "Şehit ailesi olmakla ne kadar iftihar etseniz azdır. Rabb'im sizlere sabırlar versin, hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Aksu, beraberindeki heyetle ilçe esnafını da ziyaret etti.

Develi'ye her geldiğinde güler yüzle karşılandığını aktaran Aksu, ilçenin istek ve taleplerinin Ankara'da takipçisi olduğunu kaydetti.

Aksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:20 Kaynak: AA
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