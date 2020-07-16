Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu, süt işleme tesisini hizmete açtı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu, süt işleme tesisini hizmete açtı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yapımı tamamlanan Hürmetçi Manda Sütü İşleme Tesisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yapımı tamamlanan Hürmetçi Manda Sütü İşleme Tesisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

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İlçeye bağlı Hürmetçi Mahallesi'nde bulunan, Kayseri Valiliği, Hacılar Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kayseri Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğince yaptırılan tesisin açılış törenine katılan Aksu, bakanlığının her türlü projeye açık ve destek vermeye hazır olduğunu belirterek, vatandaşlardan proje geliştirmelerini istedi.

Kayseri'de yetişkin ve yavru olarak 6 bin 500 civarında manda bulunduğunu ifade eden Aksu, şunları söyledi:

"Bu mandalar sağma olup, sağımı yapılabilenlerden geçtiğimiz yıl 3 bin tona yakın süt elde edilmiştir. Mevcut durum göz önüne alındığında ilimizde ayrı bir manda sütü işleme tesisinin üreticilerimiz için ne kadar fayda sağlayacağı da açıktır. Konuyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde Bakanlığımız önderliğinde lokal ve spesifik özellikteki üretimin göz ardı edilmemesi adına her zaman olduğu gibi üreticilerimizin yanında olduğunu ifade etmek isterim. Tesisimizden alacağımız ürünlerin pazara sunulması, tüketicilerimizin sağlıklı ürün tükettiğini bilmesi ve Kayseri'mize yeni bir marka kazandırmak adına yolun daha başındayız. Gidecek daha yolumuzun olması bizleri tedirgin etmiyor. Aksine bizim hizmet anlayışımız ve üreticimizin emeğine duyduğumuz saygı ile daha gayret içerisinde olmamız gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum."

Aksu, tesisin kente kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, bereket getirmesini diledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından ülke olarak büyük başarılar elde edildiğine dikkati çeken Aksu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Türkiye'nin dünyada sağlıkta lider olduğunu, üretilen hiçbir ürünün de tarlada kalmadığını kaydetti.

Öte yandan, tören öncesi İncesu ilçesini ziyaret eden Aksu, Milli Eğitim Bakanlığınca, 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Akif Bayam'ı tebrik ederek, hediye verdi.

Kayseri, Aksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 19:36 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu, süt işleme tesisini hizmete açtı - Son Dakika
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