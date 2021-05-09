Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Ezine'de süt ürünleri tesisini ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Çanakkale'nin Ezine ilçesi Üvecik köyünde bir süt ve süt ürünleri tesisini ziyaret etti.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş, Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu'nun da katıldığı ziyarette tesisler gezildi.

Süt üretimin yapıldığı Uluova Süt ve Süt Ürünleri Tesisindeki üniteleri inceleyen Işıkgece'ye, işletme sahibi Mehmet Akif Hut tarafından bilgi verildi.