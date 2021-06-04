Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Ardahan'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, "Burada çıkan buğdayın ekmeği, Türkiye'deki her sofranın misafiri olacak. Tam da yapmak istediğimiz bu." dedi.

Ardahan Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Çıldır ilçesi Aşık Şenlik Mahallesi'nde gerçekleştirilen "Ata Tohumu Kavılca Buğdayı Projesi"nin tanıtım programına katılan Işıkgece, burada yaptığı konuşmada, mevcut projelerle bölgelerin kıymetlendiğini belirtti.

Ardahan ve Kars'taki üreticilerin Kavılca gibi değerli ürünlere sahip olduğunu, bunların pazar bulmasıyla daha da kıymetleneceğine inandığını aktaran Işıkgece, şöyle konuştu:

"Bu ürünlerin pazara giden yolda hak ettiği değeri bulması çok önemli. Ürünün katma değerinin daha fazla olması ve çiftçilerimizin emeklerinin karşılığını alması için farklı mesafeler almamız gerekir. İşimizi daha yukarıya çekmemiz gerektiğini hep gördüm. Bu bölgede birçok zenginliğin yanında Kavılca buğdayımız da gelecek kuşaklara aktarılması ve pazarda değerini mutlaka daha farklı bulması gereken bir ürün."

"Bu tür projelerle biyoçeşitliliğimizi koruyalım"

Bu buğday türünü, genç kuşaklara aktarmanın gayretinde olduklarını dile getiren Işıkgece, "Burada çıkan buğdayın ekmeği, Türkiye'deki her sofranın misafiri olacak. Tam da yapmak istediğimiz bu işte. Bu misafirlik, buradaki emeğin değer bulması açısından çok kıymetli. Bu projenin bir kere içinde ata tohumu başlığı var, bu çok önemli. Bu birçok zenginliği içeren bir projedir. Pandemi nedeniyle bu tür projelerin kıymetini bir kez daha anladık. Bu tür projelerle biyoçeşitliliğimizi koruyalım." diye konuştu.

Programa, Ardahan Valisi Hüseyin Öner ile diğer ilgililer de katıldı.