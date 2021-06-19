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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Elazığ'da kadın çiftçilerle buluştu - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Elazığ'da kadın çiftçilerle buluştu

19.06.2021 15:08
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Elazığ'da kadın çiftçilerle buluştu, System.String[]

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, "Kırsal kalkınma, bölgeye ekonomi yaratılması, kadınlarımızın cebinin para görmesi, biyoçeşitlilik, sürdürülebilir tarım için bu mirasların, bu ata tohumu olan farklı ürünlerimizin gelecek kuşaklara aktarılması için bu proje bizim için...

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, "Kırsal kalkınma, bölgeye Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yaratılması, kadınlarımızın cebinin para görmesi, biyoçeşitlilik, sürdürülebilir tarım için bu mirasların, bu ata tohumu olan farklı ürünlerimizin gelecek kuşaklara aktarılması için bu proje bizim için çok kıymetli." dedi.

Tarım ve hayvancılık sektörüne ilişkin programları kapsamında Elazığ'a yaptığı ziyaretin ikinci gününde Işıkgece, tarihi kapalı çarşıyı ziyaret ederek esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

Daha sonra Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne geçen Işıkgece, Tarım ve Orman Bakanlığının, yürüttüğü "Kız Kardeşim Projesi" tanıtım toplantısında kadın çiftçiler ve girişimcilerle buluştu.

Işıkgece, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çok zengin biyoçeşitliliğe sahip olduğunu ve bu durumu katma değere dönüştürecek projeler geliştirdiklerini söyledi.

Yerel ve yöresel ürünlerin üretimi ve pazarlanması konusunda kadınlara yönelik Kız Kardeşim Projesini hayata geçirdiklerini aktaran Işıkgece, şöyle dedi:

"Piyasada çok ciddi bir boşluk var, şu anki yaptığımız projenin temelleriyle alakalı olarak. Yani yerel, yöresel ürünlerin pazarda yer bulması, hak ettiği değeri bulması ve tüketiciye tüm Türkiye'de ulaşımıyla ilgili ciddi bir talep var ama ürünlerin satış kabiliyetini alması ve hak ettiği değeri bulmasıyla ilgili gidilecek bir mesafe var. Her bölgemiz çok zengin. Bu bölgeye özel endemik çeşitlilik, çok farklı tatlar var ama bu tatların düzgün ambalajlarda etiket mevzuatına, barkodlu, hijyen ve gıda güvenliği standartlarına uygun, ulusal pazarlarda yer almasını gerektirecek yolumuzda gittiğimiz mertebede ciddi eksiklerimiz var. İşte tam da bu anlamda ilk etapta 10 ilimizde çalışma başlattık."

Projeyle ilgili 2 gün eğitimlerin verileceğini kaydeden Işıkgece, eğitim maratonunda finansal okur yazarlığın da olacağını bildirdi.

Eğitimleri tamamlayıp onları yalnız bırakmadan mentol ve danışman atayacaklarını anlatan Işıkgece, "Onların gittiği yolda her daim 'alo' dediklerinde karşılarına yardım olarak koşacak, vizyonlarını geliştirecek, farklı ürün geliştirmelerine olanak sağlayacak ve satış noktalarına onları taşıyacak mentol ve danışman destekleriyle devam edeceğiz." diye konuştu.

Düzenlenen fuarlarda kadın girişimcilerin ürünlerinin tanıtımı ve pazarlanması noktasında katkı sunacaklarını ifade eden Işıkgece, proje kapsamında kadın girişimcileri, satın alma camiasıyla buluşturup ürünlerinin hak ettiği reyonlarda yer alması için çalışacaklarını aktardı.

Projenin uygulandığı iller başarı durumuna göre yakın bir iline kız kardeşlik yapabileceğini belirten Işıkgece, "Dolayısıyla kız kardeşim büyüyerek devam edecek. Bu ürünler ticarette tüm Türkiye'de değil, dünya pazarlarına taşınmış olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu projeye çok önem veriyoruz. Kırsal kalkınma, bölgeye ekonomi yaratılması, kadınlarımızın cebinin para görmesi, biyoçeşitlilik, sürdürülebilir tarım için bu mirasların, bu ata tohumu olan farklı ürünlerimizin gelecek kuşaklara aktarılması için bu proje bizim için çok kıymetli. İçinde, duygusunda kadın olan, kalbinin, yüzünün temizliğiyle, yaratıcılığıyla, hırsıyla, başarısıyla ün salmış kadınlarımızın bu projeyle birlikte çok iyi noktaya geleceğini ve hak ettiği değeri bulacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Işıkgece'ye, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık ve Zülfü Demirbağ da eşlik etti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Elazığ'da kadın çiftçilerle buluştu
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Elazığ'da kadın çiftçilerle buluştu
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Elazığ'da kadın çiftçilerle buluştu
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Elazığ'da kadın çiftçilerle buluştu
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Elazığ'da kadın çiftçilerle buluştu

Ekonomi, Türkiye, Elazığ, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Elazığ'da kadın çiftçilerle buluştu - Son Dakika


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