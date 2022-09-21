Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

21.09.2022 17:39
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Hakkari'de açılışa katıldı, ziyaretler gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Hakkari'de açılışa katıldı, ziyaretler gerçekleştirdi.

Gizligider, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'la bir araya geldikten sonra Yeni Mahalle'de domates salçası yapan kadınları ziyaret etti.

Ocağa konulan kazanda kaynatılan domatesleri karıştırarak elde edilen salçanın tadına bakan Gizligider, ardından harita ve mühendislik bürosunun açılışına katıldı.

Esnafı ziyaret eden, AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen ve Meydan Medresesi'ni gezen Gizligider, Golazüryan tesislerinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında yapılan Organik Tarım Evi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Gizligider, yaptığı konuşmada, Hakkari'nin turizm potansiyelini önce Türkiye'ye sonra da dünyaya açmaları gerektiğini söyledi.

Kentin güzelliklerine hayran kaldıklarını dile getiren Gizligider, şunları kaydetti:

"Sizler bu güzelliklerin içinde yaşadığınız için normal geliyor ama dışardan gelenler ağzı açık şekilde bu harika dağları gözlemliyor. Huzur olursa bereket olur, mutluluk olur, saadet olur. Şimdi genetik mühendisliği, tıp fakültelerine öğrenci gönderiyoruz. Bir süre sonra Hakkari'den çıkmış gençlerimiz bu ülkeyi yönetecek. Geçmişte de oldu, bundan sonra da olacak. Allah'a şükür millet devletiyle artık tam kenetlendi, yekvücut oldu. Bu hizmetlerin çok daha fazlası peyderpey yapılır. İnşallah bu pırıl pırıl parlayan şehrimiz tüm ülkemize, dünyaya örnek olur. Buranın açılışında bulunmaktan ayrıca mutlu olduk. İnşallah biz de Hakkari'nin bütün hizmetlerinin Ankara'da takipçisi olacağımızın sözünü verelim."

Vali ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık ise kentin her alanda daha yaşanabilir hale geldiğini, tarihinin en güzel dönemini yaşadığını aktardı.

Yapılan yatırım ve hizmetlerle ilgili bilgi veren Akbıyık, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlara teşekkür etti.

Daha sonra Merzan Mahallesi'nde taziyeye katılan Gizligider, kent merkezindeki halı sahada gerçekleştirilen düğün törenine iştirak etti, vatandaşlarla halay çekti.

AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Abdulmecit Tarhan ve bazı kurum amirlerinin eşlik ettiği Gizligider, programların ardından kentten ayrıldı.

YORUMLAR
500
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Balık: 'Atama Bekleyen Milyonlarca Sağlık Emekçileri AKP İktidarının Sözünü Tutmasını Beklemektedir' Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Balık: 'Atama Bekleyen Milyonlarca Sağlık Emekçileri AKP İktidarının Sözünü Tutmasını Beklemektedir' AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Hatay'da konuştu Açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Hatay'da konuştu Açıklaması
Kaynak: AA

Ebubekir Gizligider, AK Parti, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:08 'Yok artık' dedirten gelenek! Düğünden sonra gelin damatla yerine bir başkasıyla ilişkiye giriyor
17:03 Eşi ve 1,5 yaşındaki üvey kızını öldürmüştü! Verilen ceza belli oldu
16:41 Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un "Konsept Akıllı Cihazı" Galataport'ta görücüye çıktı
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 2 ölü, 5 yaralı
16:31 Usta oyuncu Serdar Gökhan, Burak Özçivit'i topa tuttu: Önce oyunculuk öğrensin, kulağımın kılı kadar değeri yok!
16:08 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya lideri Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine tepki: Nükleer savaşı kazanamaz
16:02 Sefo ve Ufuk Beydemir arasında gerilim! Sosyal medyada kapıştılar
15:44 İntihara teşebbüs eden genç kadını jandarmanın müdahalesi kurtardı!
15:36 MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Akçay'dan 6'lı masaya sert sözler: Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız
15:38 Putin'in kısmi seferberlik açıklaması dünya gündemine oturdu! Tepki sözleri arka arkaya geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 17:55:31. #1.12#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement