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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin Malazgirt'te

21 dakika önce

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Malazgirt Zaferinin 948. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Malazgirt ilçesini ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin Malazgirt'te, System.String[]

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Malazgirt Zaferinin 948. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Malazgirt ilçesini ziyaret etti.


Malazgirt Zaferinin 948. yıldönümü etkinlikleri kapsamında ilçeye gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin beraberinde Muş Valisi İlker Gündüzöz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın ve AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Malazgirt ilçesinde vatandaşları ve esnafları ziyaret ederek 26 Ağustos'ta yapılacak Malazgirt Zaferinin 948. yıldönümü etkinliklerine davet ettiler.


"Cumhurbaşkanımızı karşılamaya bekliyoruz"


Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin beraberindeki heyet Malazgirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanında vatandaşlara çay içip sohbet etti. Malazgirt halkını Cumhurbaşkanı karşılamaya beklediköerini diyen Bakan Yardımcısı Metin, vatandaşlar ile çay içerek uzun uzun sohbet etti. Bakan Yardımcısı Fatih Metin daha sonra Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın'ı ziyaret etti.


Bakan Yardımcısı Metin, belediyenin yaptığı çalışmaları yerinde inceleyerek, Başkan Cengiz Altın'a başarılar diledi. Daha sonra belediyesine geçen Bakan Yardımcısı Metin, belediye çalışanları tarafından kapıda karşılandı. - MUŞ

Fatih Metin, Malazgirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:06 Kaynak: İHA
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