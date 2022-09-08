Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Yumaklı, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Yumaklı, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu

08.09.2022 15:54
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Yumaklı, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, Afyonkarahisar'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, Afyonkarahisar'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Yumaklı, İkbal Et Entegre Tesisleri ziyareti sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin hem selamlarını hem talimatlarını hem de bakanlık olarak vizyonlarını iletmek üzere program uyguladıklarını söyledi.

Bu yıl hububattan başlayan ve daha sonra stratejik ürünler konusunda hayata geçirilen projeleri anlatmak için Afyonkarahisar'da olduklarını belirten Yumaklı, "Üretimin devamlılığı, üretimin sürdürülebilirliğiyle alakalı yapılması gereken ne varsa bunları mutlaka sahada üreticilerle mutabakat çerçevesinde gerçekleştirmek istiyoruz. Amacımız, üretimin devamlılığını ve sürekliliğini sağlamak." diye konuştu.

Sahadan aldıkları fikirlerin de yol gösterici olacağını anlatan Yumaklı, "Bunları da özellikle birebirde dinlemek, dertleşmek ve kendi düşüncelerimizi anlatmak üzere sahadayız. Bu belirli bir dönemi kapsamıyor, yaklaşık 3 ay önce başlamıştır ve halen de devam ediyoruz." dedi.

Üreticiye "Sen üret" dediklerini ve onları desteklediklerini vurgulayan Yumaklı, toprağı, suyu, ormanı ve çevreyi koruyarak kendi kendine yeten bir Türkiye için ellerinden geldiği ölçüde çalışacaklarını dile getirdi.

Yumaklı, daha sonra Kumartaşlı Yumurta Fabrikası, Türk Şeker Afyonkarahisar Makine İmalathanesi ve Ballıpınar Çiftliği'ni ziyaret etti.

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Bakan Kirişci 'Sözleşmeli Besicilik Projesi'ni hayata geçirdiklerini bildirdi Bakan Kirişci 'Sözleşmeli Besicilik Projesi'ni hayata geçirdiklerini bildirdi
Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Yumaklı, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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