Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Işıkgece, BTSO'nun çevrim içi toplantısına katıldı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Işıkgece, BTSO'nun çevrim içi toplantısına katıldı

31.01.2021 14:13
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Işıkgece, BTSO'nun çevrim içi toplantısına katıldı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, 2020 yılında 22 milyar liralık tarımsal destek verildiğini, bu yıl için de 24 milyar liralık bütçe ayrıldığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, 2020 yılında 22 milyar liralık tarımsal destek verildiğini, bu yıl için de 24 milyar liralık bütçe ayrıldığını bildirdi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, BTSO'nun çevrim içi toplantısında değerlendirmelerde bulunan Işıkece, bakanlık olarak iş dünyası temsileriyle düzenlenen istişare toplantılarına önem verdiklerini belirtti.

Tarım sektörünün 2020 yılında büyümeye devam ettiğini vurgulayan Işıkgece, sektörün yılın ilk 3 çeyrek ortalamasında yüzde 5,3 gibi önemli bir büyüme kaydettiğine dikkati çekti.

Son 2 yılda tarımsal hasılanın yüzde 47 artışla 277,5 milyar liraya ulaştığını aktaran Işıkgece, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı imkanlarla tarım sektörü 2 yıldır tüm çeyreklerde büyüme gösterdi. Cirosal olarak bir büyüme var ama tonaj anlamında büyüme bize çok şey gösteriyor. 2020 yılında bitkisel üretimimiz 7 milyon ilave artışla 124 milyon tona çıktı. Cumhuriyet tarihinin bu anlamda rekoru kırıldı. Büyükbaş hayvan varlığımız 800 bin baş artışla 18 milyon başa, küçükbaş hayvan varlığımız ise 6,6 milyon baş artışla 55 milyon başa ulaştı." ifadelerini kullandı.

Tarımsal desteklerle her zaman çiftçinin yanında olmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Işıkgece, 2020 yılında 22 milyar liralık tarımsal destek verildiğini, 2021 yılında da 24 milyar liralık bütçe ayrıldığını ifade etti.

Bakanlık olarak Bursa'ya ayrı bir önem verdiklerini bildiren Işıkgece, "Bursa'nın son 18 yıla baktığımızda tarımsal hasılasını 4 kat artırarak 1,5 milyar liradan 6 milyar liraya ulaştığını görüyoruz. Tarımsal ihracatını 3 kat artırarak 105 milyondan 313 milyon dolara çıktığını görüyoruz. Son 18 yılda Bursa'ya 194 milyon lira tarımsal destek verildi. Bursa'nın daha üst sıralarda olması için desteklerimize de devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen Dijital Tarım Pazarının (DİTAP) üreticiyle pazarı bir araya getiren dijital tarım portal olduğunu aktaran Işıkgece, Türkiye'nin coğrafi işaret noktasında da önemli bir potansiyeli olduğunu aktardı. Türkiye'de toplam tescil alan 643 ürün olduğunu kaydeden Işıkgece, bakanlık olarak bu noktada kamu spotu hazırlanması için çalışmalar yürüttüklerini sözlerine ekledi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da tarım sektörünün bakanlığın öncülüğünde alınan tedbirlerle bitkisel üretimden hayvancılığa, tarımsal hasıladan ihracata kadar her alanda büyüme kaydetmeye devam ettiğine değindi.

Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da lider, dünyada ise ilk 10 ülke arasında olmasının bu alanda yürütülen başarılı çalışmaların göstergesi olduğunu kaydeden Burkay, tarımda sahip olunan değerlerin nitelikli bir dönüşümle güçlü bir geleceğe taşınması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sanayide olduğu gibi ülkemizin stratejik değişiminin ve dönüşüm sürecinin en iyi örnekleriyle tarımda da verimliliği artırmak ve yeni fırsatlara yönelmek hepimiz için öncelikli hedefler arasında olmalıdır. Çünkü ülkeler artık salt tarımsal üretime odaklanmak yerine bu işin teknolojisine, Ar-Ge'sine ve inovasyonuna da yatırım yapmaktadır. Tarımda, akıllı uygulama örnekleri, inovasyon, teknoloji altyapısı, girişimcilik ve start-up yatırımlarının, ülkemizin gelecek hedefleri doğrultusunda güçlü bir temel oluşturacağımıza inanıyorum."

Toplantıda, Işıkgece ve bakanlık bürokratları, BTSO üyesi gıda, tarım ve hayvancılık sektörü temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Türkiye, Bursa, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Işıkgece, BTSO'nun çevrim içi toplantısına katıldı - Son Dakika Ekonomi


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