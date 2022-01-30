Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Işıkgece, Eskişehir'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Eskişehir'de bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunduğu bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısı Işıkgece'nin, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ve diğer kurum müdürleri ile birlikte Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikasını ziyaret ettiği burada yetkililerden bilgi aldığı kaydedildi.

Bakan Yardımcısı Işıkgece'nin daha sonra beraberindekilerle beraber Opr. Dr. Fatih Öğüç'ün başkanlığında yürütülen aylık 200 bin doz sperma üretim kapasitesi ile faaliyet gösteren Reprotech Sperma ve Embriyo Merkezi'ni ziyaret ederek, firmanın ihracat odaklı çalışmaları hakkında bilgi aldığı ifade edildi.