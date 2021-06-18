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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, bayram için yeterli sayıda kurbanlık olduğunu bildirdi Açıklaması - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, bayram için yeterli sayıda kurbanlık olduğunu bildirdi Açıklaması

18.06.2021 11:29
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, bayram için yeterli sayıda kurbanlık olduğunu bildirdi Açıklaması, System.String[]

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, yaklaşan Kurban Bayramı için hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvan sayısının yeterli olduğunu belirterek, "Vatandaşlar kurban konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayacaktır.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, yaklaşan Kurban Bayramı için hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvan sayısının yeterli olduğunu belirterek, "Vatandaşlar kurban konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayacaktır." dedi.

Tunç, bazı programlara katılmak üzere geldiği Aksaray'da AA muhabirine, yaklaşan Kurban Bayramı için Tarım ve Orman Bakanlığı olarak tüm çalışmaları titizlikle yürüttüklerini söyledi.

Türkiye'nin, hayvancılıkta önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Tunç, "Kurban Bayramı için Bakanlığımızın hayvan birimleri yoğun bir çalışma içerisinde. Tarım ve orman il müdürleri, illerimizdeki hayvanların sayımlarını yaptı. Vatandaşlar kurban konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayacaktır. İhtiyacımızdan daha fazla hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvan hazırlığımız var. İnşallah hiçbir sıkıntı olmadan Kurban Bayramı'nı atlatacağız." diye konuştu.

"Kurban fiyatlarının üreticiyi memnun edecek seviyede seyretmesi bizi memnun eder"

Tunç, hayvan üreticilerine bin 950 liradan arpa temin edeceklerini, yem sektörü ve hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticilere de arpa desteği vereceklerini anlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığının bu destekleriyle sürdürülebilir bir hayvancılık yapılmasının amaçlandığını aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"Büyükbaş hayvan yemi olarak kullanılan yoncanın ihracatını durdurduk. Kurban ibadeti mali bir ibadettir. Dolayısıyla kurban fiyatlarının üreticiyi memnun edecek seviyede seyretmesi bizi memnun eder. Biz onu istiyoruz. Kurbanlar değeri fiyatına satılsın istiyoruz. Dolayısıyla kurban fiyatları iyi bir şekilde oluşacak ve üreticimizi memnun edecek diye ümit ediyoruz. Şu andaki yonca ihracatı üzerindeki tedbirimiz devam edecektir. İçerideki hayvancımızın kaba yeme daha uygun fiyata erişmesini sağlamak üzere alınan bir tedbirdir. Sadece yonca için değil diğer tüm ham maddeler için de aynı durum var. Şimdi onların da ihracatını sınırlandırdık ki hem tüketicimizin hem de hayvancılar için makul bir fiyat oluşsun. Dolayısıyla bu dengeyi sağlamaya çalışıyoruz ve bunu sürdüreceğiz."

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, bayram için yeterli sayıda kurbanlık olduğunu bildirdi Açıklaması
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, bayram için yeterli sayıda kurbanlık olduğunu bildirdi Açıklaması
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, bayram için yeterli sayıda kurbanlık olduğunu bildirdi Açıklaması
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, bayram için yeterli sayıda kurbanlık olduğunu bildirdi Açıklaması
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, bayram için yeterli sayıda kurbanlık olduğunu bildirdi Açıklaması

Kurban Bayramı, Türkiye, Aksaray, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, bayram için yeterli sayıda kurbanlık olduğunu bildirdi Açıklaması - Son Dakika


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