Üye Girişi
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, STK temsilcileriyle buluştu - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, STK temsilcileriyle buluştu

11.01.2022 14:58

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, "Muş'u çok yüksek bir noktaya taşımak mümkün. İnşallah o potansiyeli harekete geçirip Muş'u çok verimli bir coğrafyamıza dönüştüreceğiz.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, " Muş'u çok yüksek bir noktaya taşımak mümkün. İnşallah o potansiyeli harekete geçirip Muş'u çok verimli bir coğrafyamıza dönüştüreceğiz." dedi.

Temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle Muş'a gelen Tunç, kentteki bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin talep ve önerilerini dinledi.

Tunç, toplantıda yaptığı konuşmada, Muş'taki tarım arazilerinin yüzde 80'inin ova kapsamında yer almasının çok büyük bir avantaj olduğunu söyledi.

Bu avantajların iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Tunç, şöyle konuştu:

"Muş, küçükbaş hayvancılığın merkezi olan yerlerden birisi. Küçükbaş hayvancılıkta, Ziraat Bankasının Türkiye'ye uyguladığı meslek programını Muş'ta da hayata geçirmenin gayreti içerisinde olacağız. Hayvancılığı da geliştireceğiz. Muş'ta ürünlerin markalaşması konusunda balda büyük bir potansiyel var. Muş balı, gün geçtikçe değerini artıran tarımsal bir gıda olma yolunda ilerliyor. Bu sevindirici bir durum. İnşallah sütten elde edilen ürünlerin de markalaşarak Türkiye pazarına girmesi temennimiz olacaktır. Bunların hepsinin başında suyun toprakla buluşması gerekiyor. Muş, sudan yararlanmalı. Su kaynakları var. Muş'u çok yüksek bir noktaya taşımak mümkün. İnşallah o potansiyeli harekete geçirip Muş'u çok verimli bir coğrafyamıza dönüştüreceğiz."

Daha sonra Tunç, Muş Valisi İlker Gündüzöz'ü, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'yı ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Salih Çelik, Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Uğur Erdem, Tarımsal Desteklemeler Daire Başkanı Mehmet Kilci'nin eşlik ettiği Tunç, ziyaretlerin ardından kara yoluyla Bitlis'e geçti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, STK temsilcileriyle buluştu
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, STK temsilcileriyle buluştu
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, STK temsilcileriyle buluştu
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, STK temsilcileriyle buluştu
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, STK temsilcileriyle buluştu
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, STK temsilcileriyle buluştu
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, STK temsilcileriyle buluştu
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, STK temsilcileriyle buluştu
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, STK temsilcileriyle buluştu
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, STK temsilcileriyle buluştu
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, STK temsilcileriyle buluştu
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, STK temsilcileriyle buluştu
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, STK temsilcileriyle buluştu
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, STK temsilcileriyle buluştu
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, STK temsilcileriyle buluştu
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, STK temsilcileriyle buluştu
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, STK temsilcileriyle buluştu

YORUMLAR
500

Damızlık, Türkiye, Tarım, Muş, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, STK temsilcileriyle buluştu - Son Dakika


Küreği eline alıp mezar kazmak için toprağa saplayan 4 kişi, dakikalar içinde öldü Küreği eline alıp mezar kazmak için toprağa saplayan 4 kişi, dakikalar içinde öldü         
16:40
Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor         
16:19
Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor         
15:40
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun         
15:09
Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri         
14:11
Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı         
13:26
Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü         
12:09
Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı         
11:36
Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak         
10:42
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32

Son Dakika Haberleri
16:40 Küreği eline alıp mezar kazmak için toprağa saplayan 4 kişi, dakikalar içinde öldü
16:38 Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz
16:19 Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor
16:16 İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kadına yaka mikrofonu takıldı iddiası!
15:59 Galatasaray'da bir ayrılık daha! İstifa mektubundaki detay her şeyin özeti oldu
15:54 İntihar eden Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın arkadaşları: Daha kaç gülüş solacak?
15:45 2 ay önce anne olan genç kadın, yatağında cansız bir şekilde bulundu
15:38 Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak?
15:31 Tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın intiharı Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Babası canlı yayında yaşananları anlattı
15:10 Son Dakika: Fatih Terim'den futbolculara veda etti! "Yarı yolda bırakıldım" dedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 16:48:07. #1.13#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, STK temsilcileriyle buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement