Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin öğrencilerle buluştu
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin öğrencilerle buluştu

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolu Aladağ Gençlik İzcilik ve Spor Kampüsü'nde kamp yapan öğrencilerle buluştu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin öğrencilerle buluştu, System.String[]

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolu Aladağ Gençlik İzcilik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kampüsü'nde kamp yapan öğrencilerle buluştu.

Bolu'ya gelen Metin, kampüste 350 öğrencinin katıldığı "Gençlik Kampı"nı ziyaret etti.

Öğrencilerle kamp alanında bulunan gölde kanoya binen Metin, daha sonra ziyaret ettiği gençlerle sohbet etti.

Paintball oynayan öğrencilerle de bir araya gelen Metin, paintball silahıyla ateş ettiği içi su dolu kağıt bardakların hepsini vurdu.

Metin'in Aladağ Gençlik Kampı ziyaretine, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Tarım ve Orman Bolu İl Müdürü İzzet Murat, Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri de eşlik etti.

Aladağ, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:40 Kaynak: AA
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