Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu Açıklaması

55 dakika önce

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, "Küçükbaş hayvan ve süt sığırında Avrupa'da birinci, büyükbaş hayvan varlığında Fransa'dan sonra ikinci sıradayız." dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu Açıklaması, System.String[]
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, "Küçükbaş hayvan ve süt sığırında Avrupa'da birinci, büyükbaş hayvan varlığında Fransa'dan sonra ikinci sıradayız." dedi.

Aksu, Ereğli Ziraat Odası'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilçede gerçekleştirdiği mitingin ilçeye büyük önem verdiğinin göstergesi olduğunu söyledi.

İki bakanlığın birleştiğini, çiftçilere daha iyi hizmet vermeye çalıştıklarını anlatan Aksu, şöyle konuştu:

"Bakanlıkta oturarak değil il il, köy köy gezerek ihtiyaçları tespit ediyor, çözümünü sağlamaya çalışıyoruz. Tarım ve toprak varlığı olarak dünyada 17. sıradayız. Ancak Türkiye olarak tarımsal hasılada istatistik açıklamalara göre Avrupa'da birinciyiz. Bu tablo tarımsal arazileri iyi kullandığımızın göstergesi. Bunu daha iyi noktalara getirmek istiyoruz. Küçükbaş hayvan ve süt sığırında Avrupa'da birinci, büyükbaş hayvan varlığında Fransa'dan sonra ikinci sıradayız."

Aksu, beraberinde AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun ve Ereğli Belediye Başkan adayı Erol Şahin ile ilçe merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Aksu, daha sonra ilçeye bağlı Ormanlı beldesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Bayram Başol'a başarı temennisinde bulundu.

Mustafa Aksu, daha sonra Orman Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara fidan dağıttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 07:42 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! ABD Başkanı Trump'tan Ortadoğu'da Tansiyonu Yükseltecek Açıklama: Zamanı Geldi! ABD'den S-400 Kriziyle İlgili Yeni Açıklama: Çözüm Bulmayı Umuyoruz Ancak İşimiz Zor AK Parti'den İlk Kez Oy Kullanacak Seçmenlere Erdoğan Sürprizi 20 Bin Öğretmen Atamasının Branş Dağılımı Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 20:37:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]