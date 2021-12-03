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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı baraj inşaatını inceledi - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı baraj inşaatını inceledi

03.12.2021 14:52

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Devrez Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya Barajı'nda 5 megavatlık bir hidroelektrik santrali de bulunduğunu belirterek, "Yılda yaklaşık 15 milyar kilovatsaat enerji üretecek bir barajımız.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Devrez Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya Barajı'nda 5 megavatlık bir hidroelektrik santrali de bulunduğunu belirterek, "Yılda yaklaşık 15 milyar kilovatsaat enerji üretecek bir barajımız. Çankırı, Kastamonu ve Çorum ilimiz için çok çok önemli bir baraj." dedi.

Özkaldı, Çankırı Devrez Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya Barajı inşaatı şantiyesini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Özkaldı, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız ile beraberindekiler, baraj inşaatını gezdi.

Özkaldı, burada gazetecilere, baraj inşaatına hızlı şekilde başladıklarını, bu sene inşaata daha yoğun ağırlık verdiklerini söyledi.

Barajın sadece Çankırı'ya değil, aynı zamanda Çorum ve Kastamonu'ya da etkileri bulunduğuna işaret eden Özkaldı, "Yaklaşık 14 bin 200 hektar alanı sulayacak. Bunun üçte bir alanı, bir miktar daha fazlası Çankırı ilimize ait." ifadesini kullandı.

Barajın çok yönlü olduğunu, sadece sulama değil, aynı zamanda ilerleyen yıllarda içme suyu ihtiyacını da karşılayabileceğini vurgulayan Özkaldı, şunları kaydetti:

"İçerisinde 5 megavatlık bir hidroelektrik santral de var. Yılda yaklaşık 15 milyar kilovatsaat enerji üretecek bir barajımız. Çankırı, Kastamonu ve Çorum ilimiz için çok çok önemli bir baraj. Buralarda çeltiğin yoğun şekilde ekimi yapılıyor. Sulu tarıma inşallah geçtikten sonra çeltikle birlikte hayvancılık ve tarım burada daha iyi gelişecek. Öyle bir hız verdik ki bu projemize, bu sene yoğun şekilde çalıştık. Artık 2021'i kapatıyoruz, 2022 yılında yine hızlı şekilde devam edeceğiz. Belli bir tempoyu yakaladıktan sonra hedefimiz 2022 yılında barajı belli bir seviyeye getirmek tamamlama noktasında. 2023 yılında hem barajımızı hem de sulamamızı devreye almak istiyoruz. Tabii ki barajdan etkilenen bir köyümüz var. Köprülü köyü su altında kalacak. Onu da şimdiden planladık. O köyümüze inşallah devlet eliyle iskan marifetiyle yeni bir köy yapacağız."

Akbaşoğlu da bölgeye güzellik katacak barajın Çankırı tarihinin en büyük yatırımı olduğunu dile getirdi.

Bölgede 1950'li yıllarda baraj yapılmasıyla ilgili altyapı çalışmaları yapıldığını anlatan Akbaşoğlu, "Yıllık 500 milyon liraya yakın katma değerin üretileceği bir büyük barajın tam merkezinde, ortasındayız. Bazıları, 'Bu baraj kayıp baraj, yok böyle bir baraj' dese de görüyorsunuz. Yollarıyla ilgili daha önceki bütün aşamaları, tünelleri, bütün bu zor coğrafyaya rağmen en güzel baraj burada yükseliyor. Yerden yüksekliği yaklaşık 92 metre olacak. Özellikle Çankırı ve bölgemizdeki halkımızın güzel bir mesire alanı olarak da kullanabileceği barajın, adeta Çankırı'ya denizin gelmesine vesile olan DSİ, Tarım ve Orman Bakanlığı mensuplarımızla beraberiz." diye konuştu.

Çankırı, Enerji, Tarım, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı baraj inşaatını inceledi - Son Dakika


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