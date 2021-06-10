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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç Elazığ'da sektörel değerlendirme toplantısına katıldı Açıklaması - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç Elazığ'da sektörel değerlendirme toplantısına katıldı Açıklaması

10.06.2021 14:18
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç Elazığ'da sektörel değerlendirme toplantısına katıldı Açıklaması, System.String[]

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, kuraklıktan etkilenen alanlara ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi dekara 100 liraya kadar hasar tazmin ödemeleri üreticilerimize ve çiftçilerimize yapılacak.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, kuraklıktan etkilenen alanlara ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi dekara 100 liraya kadar hasar tazmin ödemeleri üreticilerimize ve çiftçilerimize yapılacak. Bu hasar tazminatlarının yeni dönemin tarımsal faaliyeti için bir can suyu ve bir kaynak olarak kullanılmasını ümit ediyoruz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a gelen Bakan Yardımcısı Tunç, Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürlüğünde düzenlenen ve basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Tunç daha sonra Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde gerçekleştirilen "Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı"nda, ülke olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreci ile mücadele ettikleri dönemde ayrıca kuraklık riski ile de karşı karşıya olduklarını söyledi.

"Köy bazlı verim kayıpları ve hasar oranları parsel bazlı çalışmaya dönüştü"

Bu anlamda salgınla mücadelede yeni tarımsal stratejiler, politikalar ve yol haritaları belirlerken aynı zamanda kuraklık riskinin de gıda arz güvenliğinin sağlanması noktasında kendilerine yeni görevler ve ödevler verdiğini dile getiren Tunç, "Kuraklık riski ile alakalı Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasını dinledik. Kuraklıktan etkilenen alanlarda İl Müdürlüğümüz ve TARSİM Bölge Müdürlüğümüz gerekli tespit çalışmalarını yaptılar. Köy bazlı

verim kayıpları ve hasar oranları şu anda parsel bazlı çalışmaya dönüştü. Her parseldeki kayıplar ve hasarlar tutanaklar ile Bakanlığa ve ilgili birimlere iletilecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi dekara 100 liraya kadar hasar tazmin ödemeleri üreticilerimize ve çiftçilerimize yapılacak." dede.

Tunç, üreticilerin ve çiftçilerin borçların ertelenmesi ile ilgili müracaat yapmaları halinde bu konuda gerekli duyarlılığı hükümetin gösterdiğini dile getirdi.

" Ankara'ya gönderdiğiniz projelerin hepsini inşallah kabul edeceğiz"

Küresel boyuttaki salgın ile kuraklığın oluşturduğu tahribatın etkilerinin bir anda ortadan kaldırılmasının mümkün olmadığına dikkati çeken Tunç, şunları kaydetti:

"Nispeten bir miktar rahatlatma imkanı oluşturmak ve sürdürülebilir tarımsal faaliyetin devamını sağlamak amacındayız. Zincir kopmasın ve üretim sürdürülebilir bir şekilde devam etsin, amacımız bu. Bu amaç doğrultusunda bu hasar tazminatlarının yeni dönemin tarımsal faaliyeti için bir can suyu ve bir kaynak olarak kullanılmasını ümit ediyoruz. Önümüzdeki dönemde hiçbir parsel boş kalmadan yeniden üretime,

ekime, dikime devam edeceğimizi ümit ediyorum."

Bakan Yardımcısı Tunç, üretime ve ekonomiye katkı sunacak tüm projelere destek verdiklerini belirterek, "Bitkisel üretim, hayvancılık, kırsal kalkınma yatırımları, IPARD kapsamındaki yatırımların yüzde 100'ünü hayata geçirmeye çalışıyoruz. Sizden beklentimiz çokça talep edin, proje hazırlayın ve proje gönderin. Ankara'ya gönderdiğiniz projelerin hepsini inşallah kabul edeceğiz, kaynak oluşturmaya gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç Elazığ'da sektörel değerlendirme toplantısına katıldı Açıklaması
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç Elazığ'da sektörel değerlendirme toplantısına katıldı Açıklaması
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç Elazığ'da sektörel değerlendirme toplantısına katıldı Açıklaması
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç Elazığ'da sektörel değerlendirme toplantısına katıldı Açıklaması
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç Elazığ'da sektörel değerlendirme toplantısına katıldı Açıklaması

Devlet Su İşleri, Ankara, Elazığ, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç Elazığ'da sektörel değerlendirme toplantısına katıldı Açıklaması - Son Dakika


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