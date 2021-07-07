Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İlimizde Sektör Temsilcilerinin Sorunlarını Dinledi - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere bakanlık bürokratları ile birlikte Batman'a gelerek sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Yardımcısından Valimize Ziyaret

Bakan Yardımcısı Tunç, ilimiz ziyaretleri kapsamında Valimiz Hulusi Şahin'i ziyaret ederek, Batman'da yürütülen tarımsal faaliyetlere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Yardımcısı Tunç, Tarım Sektörü Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Valiliğimiz tarafından düzenlenen "Sektör Temsilcileri" toplantısına katılan Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, yapılan toplantıda çiftçilerin sorun ve taleplerini dinledi.

Valimizin açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, ilimizde yürütülen tarımsal alandaki çalışmalar ve sektörün sorunları görüşüldü.

İlimizin tarımsal alanda çok büyük zenginliğe sahip olduğunu ifade eden Valimiz, "Batman'ın kuzey-güney aksında yayılan coğrafyasıyla çok kıymetli endemik bitkilere sahip olması ve gerek tarım arazilerinin verimliliği, gerekse de Devlet Su İşleri'nin sulama kanalları ile tarım arazilerinin sulanması, tarımsal anlamda ilimizi pozitif olarak ayrıştırıyor. Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığımızın çok önemli teşvik ve destekleri oldu. Önümüzdeki günlerde Batman Çayı Sol Sahil Sulamasının son rötuşları yapılarak sulama konusunda iyi bir seviyeye ulaşmış olacağız. Ayrıca Batman, son dönemlerde fıstık yetiştiriciliği konusunda da iyi bir noktaya gelmiş durumda. Sason ilçesinde GAP İdaresi'nin destekleriyle yetiştirilen ve coğrafi işaret alarak Batman'ın tanıtımında da çok etkili olan Sason Çileği, ilçenin en önemli geçim kaynaklarından biri olmuş durumda. Valilik olarak da tarımın çeşitlenmesi üzerine ciddi çalışmalar yapıyoruz. Merkez Balpınar beldesinde seracılığı destekliyoruz. Ayrıca kıraç arazilerde de tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğini deniyoruz. Bu konuda lavanta ekiminin ilk hasadını yaptık ve pazar sıkıntımız da bulunmamaktadır. " diye konuştu.

Daha sonra bir konuşma yapan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç; çiftçilerin ve sektörün sıkıntılarını, beklenti ve taleplerini dinlemek, tavsiyelerini almak üzere Batman'a geldiklerini ifade ederek, salgın ve kuraklık dolayısıyla üreticilerin bazı problem ve sıkıntılar yaşadıklarını vurguladı. Bu sorunların çözümü konusunda çaba sarf ettiklerini belirten Bakan Yarımcısı Tunç, Batman'da tarımsal hasılanın her yıl büyüyerek arttığını vurgulayarak, bu devamlılığı sağlamak üzere alt yapının daha da geliştirilmesi konusunda gerekli çalışmaların yürütüldüğünü ifade etti.

Konuşmalarının ardından Bakan Yardımcısı Tunç ve Valimiz, katılımcıların sorun ve taleplerini dinlediler.

Toplantıya; Tarım ve Orman Bakanlığı Bürokratları, İlçe Kaymakamları, Bölge Müdürleri, ilçe ve belde belediye başkanları, ilgili kurum müdürleri, oda temsilcileri ve çiftçilerimiz katıldı.

Toplantının ardından Bakan Yardımcısı Tunç, Batman Organize Sanayi Bölgesinde de bir dizi incelemede bulunduktan sonra akşam saatlerinde Siirt iline geçti.