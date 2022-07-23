Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Yumaklı, Konya'da sektör temsilcileriyle görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Yumaklı, Konya'da sektör temsilcileriyle görüştü

23.07.2022 20:56
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Yumaklı, Konya'da sektör temsilcileriyle görüştü

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, Konya'nın Ereğli ilçesinde sektör temsilcileri ile bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, Konya'nın Ereğli ilçesinde sektör temsilcileri ile bir araya geldi.

Yumaklı, Ereğli Bahri Dağdaş Ereğli Şeker Fabrikası'nda düzenlenen programda, üretimin devam etmesinin ilk öncelikleri olduğunu vurguladı.

Yumaklı, "Dolayısıyla son dönemde buğdaydan başlayarak farklı ürün kategorilerine memleket için stratejik olarak üreticilerin maliyetlerini bir şekilde karşıladık. Buna aynı şekilde devam edeceğiz, hem tarım için hem hayvancılık için. Şu an devam eden hasat bereketli olsun." dedi.

Programa AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez ve Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Muhittin Şahin ile bazı sektör temsilcileri katıldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Yumaklı, daha sonra AK Parti Ereğli İlçe Başkanlaığını ve Ereğli Pancar Ekiciler Kooperatifini ziyaret etti.

YORUMLAR
500
Başkan Oprukçu, ihracatçılarla tarımın merkezi Ereğli'de buluştu Başkan Oprukçu, ihracatçılarla tarımın merkezi Ereğli'de buluştu
Kaynak: AA

Milletvekili, Ereğli, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Yumaklı, Konya'da sektör temsilcileriyle görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini çeken pankart: 7 düvel 7'li masa sana vız gelir büyük usta
19:26 Cumhurbaşkanı Danışmanı Oğan: Onların neler yaptığını Cumhurbaşkanı Erdoğan bilmiyor mu zannediyorsunuz?
19:17 2 atlı sırra kadem bastı! Hayvanları çalmaya gelen hırsızlar kendilerine direnen çobanı katletti
19:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren temel atma töreninde Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nu ti'ye aldı: Onlar yapsa yapsa sökülen musluğu takarlar
18:43 NATO'ya girmek için Türkiye'ye yalvarıyordu! İsveç sokaklarına çıkan terör örgütü PKK/YPG yandaşları gösteri yaptı
17:57 İktidarı ve altılı masayı yerden yere vuran Fatih Erbakan: Bu iş Milli Görüş ile çözülür
17:48 Yeni salgın! DSÖ, şu ana kadar 5 ölüme neden olan maymun çiçeği için küresel acil durum ilan etti
17:42 2023 için büyük mücadele! AK Parti İstanbul'da "Yüz yüze 100 Gün Projesi" başlattı
17:21 Petrol üretiminde 8. sırada! Rusya doğal gazı kesince Avrupa Birliği Afrika'ya yöneldi
17:14 İşçilerin açtığı pankart jestine karşılık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben sizin gadalarınızı alırım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 20:56:38. #1.12#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Yumaklı, Konya'da sektör temsilcileriyle görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement