Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sanayicilerimiz Önümüzdeki Dönemde, Tarım İlaçlarında...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sanayicilerimiz Önümüzdeki Dönemde, Tarım İlaçlarında...

1 saat önce

IHAAW111813-EKO/10-01-2019- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sanayicilerimiz önümüzdeki dönemde, tarım ilaçlarında yüzde 15 indirime gidecekler" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,
IHAAW111813-EKO/10-01-2019

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sanayicilerimiz önümüzdeki dönemde, tarım ilaçlarında yüzde 15 indirime gidecekler" dedi. 10.01.2019 11: 18: 13 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:24 Kaynak: İHA

Bekir Pakdemirli, Ekonomi
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