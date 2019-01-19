Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

54 dakika önce

-Tarım Bakanları Konferansına Oturumdan detaylar Bakan Pakdemirli'nin oturuma başkanlık yapması BERLİN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Berlin'de Gıda ve Tarım Formu kapsamında düzenlenen Tarım Bakanları Konferansına katıldı.

-Tarım Bakanları Konferansına
Oturumdan detaylar
Bakan Pakdemirli'nin oturuma başkanlık yapması BERLİN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Berlin'de Gıda ve Tarım Formu kapsamında düzenlenen Tarım Bakanları Konferansına katıldı. Bakan Pakdemirli, burada bir oturumda başkanlık yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:59 Kaynak: AA

Berlin, Bekir Pakdemirli, Güncel
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