Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Vatandaşlarımıza Daha Etkin Hizmet Verebilmek,...
1 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Vatandaşlarımıza daha etkin hizmet verebilmek, ulaşılabilirliğimizi artırmak için '172 Alo Meteoroloji Çağrı Merkezi' kuruyoruz.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
: "Vatandaşlarımıza daha etkin hizmet verebilmek, ulaşılabilirliğimizi artırmak için '172 Alo Meteoroloji Çağrı Merkezi' kuruyoruz. Böylece üretilen hizmet ve ürünler vatandaşlarımıza 24 saat aralıksız iletilecektir."
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:29 Kaynak: AA
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