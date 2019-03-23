Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Vatandaşlarımıza Daha Etkin Hizmet Verebilmek,...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Vatandaşlarımıza Daha Etkin Hizmet Verebilmek,...

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Vatandaşlarımıza daha etkin hizmet verebilmek, ulaşılabilirliğimizi artırmak için '172 Alo Meteoroloji Çağrı Merkezi' kuruyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Vatandaşlarımıza daha etkin hizmet verebilmek, ulaşılabilirliğimizi artırmak için '172 Alo Meteoroloji Çağrı Merkezi' kuruyoruz. Böylece üretilen hizmet ve ürünler vatandaşlarımıza 24 saat aralıksız iletilecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:29 Kaynak: AA

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