Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "2018 Temmuz-Ağustos Döneminde Üretilen 1 Milyon 588 Bin...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "2018 Temmuz-Ağustos Döneminde Üretilen 1 Milyon 588 Bin...

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "2018 Temmuz-Ağustos döneminde üretilen 1 milyon 588 bin ton çiğ süt için 119 milyon 21 bin lira çiğ süt desteklemesi ödemesine bu akşam başlıyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "2018 Temmuz-Ağustos döneminde üretilen 1 milyon 588 bin ton çiğ süt için 119 milyon 21 bin lira çiğ süt desteklemesi ödemesine bu akşam başlıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:01 Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Güncel
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