Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "2018 Temmuz-Ağustos Döneminde Üretilen 1 Milyon 588 Bin...
1 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "2018 Temmuz-Ağustos döneminde üretilen 1 milyon 588 bin ton çiğ süt için 119 milyon 21 bin lira çiğ süt desteklemesi ödemesine bu akşam başlıyoruz.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
: "2018 Temmuz-Ağustos döneminde üretilen 1 milyon 588 bin ton çiğ süt için 119 milyon 21 bin lira çiğ süt desteklemesi ödemesine bu akşam başlıyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:01 Kaynak: AA
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