Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "448 Bin Yetiştiricimizin 1.725.000 Baş Buzağısına Toplam...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "448 Bin Yetiştiricimizin 1.725.000 Baş Buzağısına Toplam...

43 dakika önce

IHAAW173910-EKO/21-02-2019- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "448 bin yetiştiricimizin 1.725.000 baş buzağısına toplam 821 milyon TL buzağı desteklemesi ödenecek" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,
IHAAW173910-EKO/21-02-2019

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "448 bin yetiştiricimizin 1.725.000 baş buzağısına toplam 821 milyon TL buzağı desteklemesi ödenecek" dedi. 21.02.2019 17: 39: 10 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:45 Kaynak: İHA

Ekonomi
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