Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "448 Bin Yetiştiricimizin 1.725.000 Baş Buzağısına Toplam...
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IHAAW173910-EKO/21-02-2019- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "448 bin yetiştiricimizin 1.725.000 baş buzağısına toplam 821 milyon TL buzağı desteklemesi ödenecek" dedi.
IHAAW173910-EKO/21-02-2019
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, "448 bin yetiştiricimizin 1.725.000 baş buzağısına toplam 821 milyon TL buzağı desteklemesi ödenecek" dedi. 21.02.2019 17: 39: 10 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:45 Kaynak: İHA
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