Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "448 Bin Yetiştiricimizin 1.725.000 Baş Buzağısına Toplam...

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Dolar Yeni Güne Nasıl Başladı? İşte Son Durum

Erdoğan İmzayı Attı! Kastamonu'da 300 Milyon Liralık Yatırımla 5 Bin Kişi İstihdam Edilecek