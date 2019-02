Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Açıklaması

Tarım ve orman sektörü temsilcileri ile Muğla 'da değerlendirme toplantısı yapan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli , sulu tarım için 2,5 milyar hektar alanın tarıma açılacağını söylerken, yer altı barajları inşa edileceğini açıkladı.Muğla'nın Menteşe ilçesinde cuma namazı çıkışı vatandaşlara fidan dağıtan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sektör toplantısı için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine geçti. Üniversite AKM salonunda Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün fotoğraf ve orman ürünleri sergisini gezen Bakan Pakdemirli, sektör temsilcilerine bakanlığının çalışmaları hakkında bilgi verdi. AB 'de tarımsal hasılada birinci ülke"Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Şehitler Salonunda tarım ve orman sektörünün temsilcilerine bakanlığının çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Pakdemirli, "Tarım çok konuşulan, çok da speküle edilen bir konu. Ne yazık ki her gün herkesin ağzında tarım ile ilgili kelimeler sözcükler. Bilen bilmeyen herkes konuşuyor. Ama Türkiye'nin bugünkü halini bilmezsek, yarın nereye gideceğimiz konusunda da bir yön çizemeyiz. Türkiye bugün Avrupa 'da tarımsal hasılada birinci ülkedir. Dünyada da 7'nci ülkedir. Toprak kaynakları açısından da 17'nci ülke olmasına rağmen, yani sizler, burada başarıyı ben kendi üstüme almıyorum, sizler topraklarınızı, kaynaklarınızı, tarımsal kaynaklarınızı, hayvancılık kaynaklarınızı çok iyi değerlendirdiğiniz için bu başarı var. Bu başarının asıl sahibi sizlersiniz" dedi."Türkiye küçükbaş hayvan varlığında AB birincisi"Türkiye'nin küçükbaş havyan varlığında Avrupa'da birinci sırada, süt sığırı varlığında birinci sırada, büyükbaş hayvan varlığında da Fransa 'dan sonra ikinci sırada olduğunu aktaran Pakdemirli, "İnşallah 2022 yılı itibari ile almış olduğumuz tedbirler ve yapmış olduğumuz iş planı ile 2022 yılında tekrar hayvan ihraç eden ülke sınıfına mutlaka gireceğiz. Ama büyükbaş adedimizde yüzde 74 artışla 10 milyondan 17 milyona gelmişiz, küçükbaş 32 milyondan 46 milyona, kanatlıda 250 milyondan 350 milyona gelmiş yüzde 38 artışla. Et üretimimiz 420 bin tondan 1.1 milyona süt üretimimiz 8.4 milyon tondan 22.1 milyon tona, tavuk üretimimiz 700 bin tondan 2.1 milyon tona, yumurta üretimimiz 11 milyardan 20 milyar adede, bal üretimimiz de 70 bin tondan 110 bin tona gelmiş" diye konuştu."Su ürünleri 2023 hedefi şimdiden tuttu""Su ürünleri yetiştiriciliğinde Türkiye'nin dünyada en hızlı büyüyen üçüncü ülke ve AB'de yedinci sıradan ikinci sıraya yükseldik" diyen Pakdemirli, "2017 yılında 276 bin ton olan üretimimizi 2023'de 600 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedef Muğla için de çok önemli. Çünkü Muğla'da su ürünleri yetiştiriciliğinde çok önemli bir kentimiz. Şu an 2013 hedefimiz olan 1 milyar dolar olan hedefimizi tutturduk" şeklinde konuştu."Orman varlığımız 2023'de ülke toprağının yüzde 30'u olacak"Pakdemirli, şöyle devam etti: "Orman varlığını arttıran nadir ülkelerden birisiyiz. Orman varlığımız 1,5 milyon hektar artmış. Toplam arazilerin yüzde 30'u olması konusunda 2023'de bir hedefimiz var. Şu anda yüzde 28'deyiz. İktidarı aldığımız 2002 yılında yüzde 22 idi. Yani Türkiye'nin toplam alanının yüzde 22'si orman iken, şimdi yüzde 30'una doğru koşuyoruz. Tarım ile ne alakası var diyeceksiniz. Orman ve ağaç varlığı çok önemli. Ağaç olmazsa yağış olmuyor, yağış olmazsa su olmuyor, su olmazsa tarım olmuyor. Tarım ve orman alanlarının birlikte planlanması, yeni dönemde, bakanlığın birleşmesinden doğan sinerjide orman alanlarında tarım, tarım alanlarında hayvancılık yapmanın yollarını mutlaka aramamız lazım. Bu konuda da gerekli adımları attık. Otlatmaya aştığımız orman alanlarının sayısı gün be gün artıyor, Şu anda yüzde 55 civarına geldik.""Erozyon ile mücadelede dünya birincisiyiz""Erozyon ile mücadelede dünya lideriyiz. 70'li yıllarda yılda 500 milyon ton/yıl kaybediyorduk. 2017 yılında 154 milyon tona, 2023 hedefimiz de 130 milyon ton. Yani dünyada birinci olmamızı kendimizde başarı olarak kabul etmeyip daha agresif bir hedefle biz erozyon ile mücadelede daha iyi noktaya geleceğiz diye ciddi bir çıta koymuşuz" ifadelerini kullanan Pakdemirli, şunları kaydetti:"Sulu tarım ile susuz tarımın bereketi arasındaki farkı siz hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz. O yüzden Türkiye'nin önünde daha 2,5 milyon hektar sulamaya açılacak alan var. Bu alanları da sulamaya açtıktan sonra da Türkiye ekonomisine yıllık senede 15 milyar liraya yakın katma değer sağlayacak projeler bunlar. Bunları da mümkün mertebe bütçe imkanlarımız yettiği takdirde en hızlı bir şekilde 2023 yılına kadar bitirmeyi hedefliyoruz."Yer altı barajlarıBarajlar konusunda yeni bir defter açtıklarını ifade eden Bakan Pakdemirli, "Yeni defter yer altı barajları. DSİ'nin de bilgisi dahilinde ama çok yapmadığı konulardır. Özellikle Ege 'de de yer altı barajları ile ilgili tahmin ediyorum Muğla'da da olacaktır. Birkaç tane yer altı barajı ile yani yağan yağmuru yerin altında tutup, yer altı su kaynaklarını, yer altı haznelerde kullanarak hem yazın buharlaşmayı önlemek, hem ÇED'den (Çevre Etki Değerlendirme), köylerine tekrar yerleşmesinden ve yolların tekrar değiştirilmesinden, tabiatın tekrar değiştirilmesinden bizi kurtaracak çok ufak yatırımlarla yapılabilecek su rezervlerimiz var, su potansiyelimiz var. Bunları da önümüzdeki yıllarda kullanıyor olacağız" dedi.