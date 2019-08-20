Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Anayasa'nın 169. maddesi şunu der, 'Orman alanları imara...
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Anayasa'nın 169. maddesi şunu der, 'Orman alanları imara...

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Anayasa'nın 169. maddesi şunu der, 'Orman alanları imara konu edilemez'. Nokta.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Anayasa'nın 169. maddesi şunu der, 'Orman alanları imara konu edilemez'. Nokta. Anayasa ile korunan alanlardır. Yine 169. madde şunu der, 'burası yanıyorsa tekrar ağaçlandıracaksın.' Bunun başka açıklaması başka bir şeyi yok ama bunların üzerinden siyasi rant üretmeye çalışmayı kesinlikle doğru bulmuyorum. Yani devlet ormanları imara konu edilemez."
Bekir Pakdemirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:32 Kaynak: AA
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