Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Araklı'daki sel) İlk tespitlere göre 8 köy, 150 dekarlık...
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Araklı'daki sel) İlk tespitlere göre 8 köy, 150 dekarlık fındık ve çay alanında hasar ve 9 büyükbaşın telef olduğu bilgisine ulaştık ama tabii ki ilerleyen gün ve saatlerde bu bilginin daha güncel bir haline ulaşacağımızı umuyorum.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:36 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
: "( Araklı
'daki sel) İlk tespitlere göre 8 köy, 150 dekarlık fındık ve çay alanında hasar ve 9 büyükbaşın telef olduğu bilgisine ulaştık ama tabii ki ilerleyen gün ve saatlerde bu bilginin daha güncel bir haline ulaşacağımızı umuyorum."
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