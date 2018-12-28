Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bakanlık Olarak Üç Farklı Alanda 972 Milyon 436 Bin Lira...
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bakanlık olarak üç farklı alanda 972 milyon 436 bin lira destek ödemesi yapmış oluyoruz.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:20 Kaynak: AA
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