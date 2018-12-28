Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bakanlık Olarak Üç Farklı Alanda 972 Milyon 436 Bin Lira...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bakanlık Olarak Üç Farklı Alanda 972 Milyon 436 Bin Lira...

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bakanlık olarak üç farklı alanda 972 milyon 436 bin lira destek ödemesi yapmış oluyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bakanlık olarak üç farklı alanda 972 milyon 436 bin lira destek ödemesi yapmış oluyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:20 Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Güncel
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