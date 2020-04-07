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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı...
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 10:52 Kaynak: AA
Son Dakika Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz Domuzlar gündüz vakti sokağa inmeye başladı Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti