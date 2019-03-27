Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bazı Ürünlerin Planlanmasında Rekolte Kayıpları ve Ekim...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bazı Ürünlerin Planlanmasında Rekolte Kayıpları ve Ekim...

2 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bazı ürünlerin planlanmasında rekolte kayıpları ve ekim gecikmelerinden dolayı Türkiye ithalat da yapabilmelidir.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bazı ürünlerin planlanmasında rekolte kayıpları ve ekim gecikmelerinden dolayı Türkiye ithalat da yapabilmelidir. Tabii ki Tarım ve Orman Bakanlığının ilk görevi üreticiyi korumaktır. Diğer taraftan tüketicimiz de çok yüksek fiyatlarla bu ürünleri yememelidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:51 Kaynak: AA

Türkiye, Bekir Pakdemirli, Ekonomi
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