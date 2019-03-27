Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bazı Ürünlerin Planlanmasında Rekolte Kayıpları ve Ekim...
2 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bazı ürünlerin planlanmasında rekolte kayıpları ve ekim gecikmelerinden dolayı Türkiye ithalat da yapabilmelidir.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
: "Bazı ürünlerin planlanmasında rekolte kayıpları ve ekim gecikmelerinden dolayı Türkiye
ithalat da yapabilmelidir. Tabii ki Tarım ve Orman Bakanlığının ilk görevi üreticiyi korumaktır. Diğer taraftan tüketicimiz de çok yüksek fiyatlarla bu ürünleri yememelidir."
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:51 Kaynak: AA
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