Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bildiğiniz Üzere Zeytinyağında 80 Kuruş Bir Primimiz Vardı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bildiğiniz Üzere Zeytinyağında 80 Kuruş Bir Primimiz Vardı.

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bildiğiniz üzere zeytinyağında 80 kuruş bir primimiz vardı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bildiğiniz üzere zeytinyağında 80 kuruş bir primimiz vardı. Tane zeytine de prim vermeye başlıyor olacağız. Rakamlar 15 kuruş ile 25 kuruş arası olabilir. Onu henüz arkadaşlar çalışıyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:39 Kaynak: AA

prim, Bekir Pakdemirli, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yetiştirdiği Tavukların Yumurtasını 400 TL'den, Civcivini ise Bin TL'den İhraç Ediyor Kendi İmkanlarıyla Organik Tavuk Çiftliği Kurdu, Şimdi Siparişlere Yetişemiyor Hurda Malzemelerden 2 Bin 500 Liraya Otomobil Yaptı Belediye Başkanlarının Katıldığı Programda Erdoğan Sürprizi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 15:31:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bildiğiniz Üzere Zeytinyağında 80 Kuruş Bir Primimiz Vardı.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]