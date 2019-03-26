Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bildiğiniz Üzere Zeytinyağında 80 Kuruş Bir Primimiz Vardı.
1 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bildiğiniz üzere zeytinyağında 80 kuruş bir primimiz vardı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bildiğiniz üzere zeytinyağında 80 kuruş bir primimiz vardı. Tane zeytine de prim vermeye başlıyor olacağız. Rakamlar 15 kuruş ile 25 kuruş arası olabilir. Onu henüz arkadaşlar çalışıyor."
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:39 Kaynak: AA
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