Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bildiğiniz Üzere Zeytinyağında 80 Kuruş Bir Primimiz Vardı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bildiğiniz üzere zeytinyağında 80 kuruş bir primimiz vardı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bildiğiniz üzere zeytinyağında 80 kuruş bir primimiz vardı. Tane zeytine de prim vermeye başlıyor olacağız. Rakamlar 15 kuruş ile 25 kuruş arası olabilir. Onu henüz arkadaşlar çalışıyor."

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