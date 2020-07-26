Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Burdur Bucak yangını kontrol altına alındı. - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Burdur Bucak yangını kontrol altına alındı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Burdur Bucak yangını kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 04:33
Kaynak: İHA
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