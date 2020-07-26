Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Burdur Bucak yangını kontrol altına alındı. - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Burdur Bucak yangını kontrol altına alındı. Çanakkale Eceabat, Labseki, Kemer ve Edirne Keşan büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Çanakkale merkez Yukarı Okçular'da yangını kontrol altına alma çalışmaları ise sürüyor." - ANKARA